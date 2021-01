DSP Bucureşti a explicat de ce FCSB nu a intrat în carantină! “Au prezentat dovada”

FCSB s-a întors joi în România, după cantonamentul avut în Turcia, iar lotul liderului din Liga 1 a scăpat de carantină, aşa cum FANATIK anunţat în exclusivitate. Jucătorii lui Toni Petrea au intrat în cantonament şi se pregătesc de meciul cu Astra Giurgiu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FANATIK a anunţat în exclusivitate că FCSB nu va intra în carantină la întoarcerea în România din cantonamentul efectuat în Turcia. Îniante să revină în ţară, tot lotul echipei a fost testat pentru COVID-19, iar rezultatele au fost negative.

DSP Bucureşti a explicat motivul pentru care FCSB nu a intrat în carantină la întoarcerea în ţară. Oana Niculescu, directorul instituţiei, a susţinut că membrii delegaţiei liderului din Liga 1 au prezentat dovada participării la o competiţiei sportivă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

DSP Bucureşti a explicat de ce FCSB nu a intrat în carantină

“Membrii delegației sportive a Fotbal Club FCSB au prezentat reprezentanților DSPMB care desfășoară activitate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă dovada participării la o competiție sportivă internațională desfășurată în Belek-Antalya, Turcia, motiv pentru care aceștia au fost exceptați de la măsura carantinării în temeiul prevederilor art. 1 alin. 1 lit. t) din Hotărârea CNSU nr. 48/2020 de modificare a art. 3 din Hotărârea CNSU nr. 36/2020”, a fost mesajul Oanei Niculescu, conform gsp.ro.

Gigi Becali a anunţat de marţi că FCSB va juca un amical

Ca să scape de o eventuală carantină la întoarcerea în România, Gigi Becali a anunţat că FCSB va juca un meci amical în Turcia. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu UTA Arad, echipă care a mers în Ungaria pentru a disputa o partidă de verificare.

ADVERTISEMENT

“Nu scrie în lege că trebuie să fie competiție internațională oficială. Am jucat și o competiție internațională, cu o echipă din Turcia. Astăzi. Dacă s-a închis discuția, hai s-o închidem. Azi, FCSB joacă o competiție.

Da, noi d-aia ne-am dus, ca să jucăm. Cum a jucat și Aradul. A venit în țară? Așa venim și noi. Așa scrie în lege. Noi avem acum o hârtie de la guvernul turc, cum că această zonă este izolată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Noi am stat în hotel singuri, n-a existat nicio altă persoană care să stea cu noi, avem dovadă că am purtat măști. Avem că am plecat cu charter, avem și o hârtie, și dovada că am jucat o competiție internațională”, a anunţat Gigi Becali.

FCSB – Astra Giurgiu se va juca vineri, de la ora 20:00, în etapa a 16-a din Liga 1, prima a returului. După 15 runde, formaţia lui Toni Petrea ocupă locul 1, cu 34 de puncte, şi are cele mai bun atac din campionat, cu 37 de goluri marcate.

ADVERTISEMENT