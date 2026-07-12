Dua Lipa i-a cucerit pe toți cu cele mai intime imagini dintr-o destinație de vacanță superbă. Vedeta s-a pozat în tricoul lui Napoli

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După ce și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii organizate la Old Marylebone Town Hall din Londra, Dua Lipa și Callum Turner se bucură de un concediu de vis. Cei doi parteneri de viață au parte de un sejur prelungit.

Fotografii spectaculoase cu Dua Lipa din luna de miere

Dua Lipa publică constant fotografii surprinzătoare, iar de când este într-o continuă face furori. S-a căsătorit cu actorul britanic Callum Turner la finalul lunii mai, însă de atunci o ține într-o vacanță prelungită. Cântăreața albaneză le oferă urmăritorilor săi o adevărată incursiune în viața sa personală.

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Cuplul a rămas în Peninsulă pentru a se bucura de un concediu de vis. Cei doi tineri au vizitat Palermo și au petrecut câteva zile în orașul Roma. S-au comportat ca doi turiști veritabili, având o poză chiar lângă celebra Fontana di Trevi. Aceasta se numără printre cele mai vizitate obiective turistice din capitala Italiei.

Apoi, au ajuns pe insula Ischia din Marea Tireniană. O altă destinație spectaculoasă bifată a fost Napoli, cel mai mare oraș din Italia de Sud și al treilea oraș din Italia. Cu această ocazie, vedeta a apărut în tricoul echipei din această localitate. Renumita nu este o suporteră declarată a acestei formații, dar acest lucru nu a împiedicat-o să imortalizeze imaginea inedită.

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Pasiunea pentru clubul italian a apărut în contextul sejurului său în care a a bifat mai multe ipostaze unice. În una dintre pozele din social media Dua Lipa joacă cărți pe puntea unui iaht, îmbrăcată într-un costum de baie galben cu accente roz. În imagini se observă destul de clar relaxarea artistei, dar și verigheta pe care o expune cu mare mândrie.

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Toată lumea a putut observa faptul că vedeta a ales un inel din aur galben, Callum Turner arătându-l la rândul său în timpul unei cine romantice la apus. Și albumul foto din mediul online nu se oprește aici cu detaliile picante. Cântăreața a renunțat la inhibiții și a surprins o fotografie demnă de coperta unei reviste.

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Imagine controversată cu Dua Lipa

Pentru că relaxarea este cuvântul de ordine pentru Dua Lipa aceasta a decis să realizeze o imagine specială. A apărut complet goală într-o cadă plină cu spumă. Potrivit jurnaliștilor de la , poza a fost realizată în luxosul hotel La Posta Vecchia, aflat lângă Roma. Vila renascentistă i-a aparținut odinioară miliardarului J. Paul Getty.

Sursa menționată mai arată că solista și partenerul de viață au fost cazați în celebra Getty Suite. Camera care are vedere directă spre Marea Tireniană este una dintre cele mai exclusiviste din această unitate hotelieră. Mai mult decât atât, spațiul este renumit pentru baia impresionantă din marmură, unde artista a lăsat deoparte rușinea.

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„Raiul pe pământ”, este descrierea scrisă de Dua Lipa, în dreptul pozelor de pe Instagram. Cei peste 88,5 milioane de internauți au apreciat din plin momentele savuroase pe care cântăreața le-a avut în luna de miere.