Sport

Dubla campioană olimpică Tina Maze, mesaj pentru România: „Totul e posibil! Poate vei fi primul care va crea o cale pentru schiul la cel mai înalt nivel”. Exclusiv

Marian Popovici
23.10.2026 | 19:40
Dubla campioana olimpica Tina Maze mesaj pentru Romania Totul e posibil Poate vei fi primul care va crea o cale pentru schiul la cel mai inalt nivel Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Dubla campioană olimpică Tina Maze, mesaj pentru România: "Totul e posibil! Poate vei fi primul care va crea o cale pentru schiul la cel mai înalt nivel". Sursa: colaj Fanatik
Tina Maze, dublă campioană olimpică la schi alpin, a vorbit pentru Fanatik înainte de startul sezonului. Sportiva din Slovenia a spus şi cum poate România să conteze în sporturile de iarnă.
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Tina Maze este una dintre legendele sporturilor de iarnă. Dubla campioană olimpică la schi alpin la Sochi (2014) şi câştigătoarea Globului mare de Cristal în 2013 a vorbit pentru FANATIK cu ocazia startului noului sezon. Interviul a fost intermediat de Eurosport, care transmite această ediţie a Cupei Mondiale de schi alpin, cu prima etapă la Solden, în acest weekend.

Tina Maze, mesaj pentru România: „Poate vei fi primul care va crea o cale pentru schiul alpin”

Sportiva din Slovenia a dezvăluit în interviul acordat pentru publicaţia noastră cum poate conta România în sporturile de iarnă. Tina Maze a spus şi care a fost momentul în care nu a vrut să concureze, dar şi marele pericol pentru sportivii de top din ziua de azi:

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Spune-mi, te rog, din experiența ta, cum poate o țară care nu are o tradiție prea mare în acest sport, dar totuși are munți și poate infrastructură, să facă pasul în față și să aibă mai mulți sportivi care ar putea concura la cel mai înalt nivel, așa cum ai concurat tu?

–  Pentru mine a fost ușor, pentru că satul meu avea deja opt atleți olimpici la sporturile de iarnă, așa că tradiția era deja formată. Dar un exemplu excelent cred că este familia Kostelić din Croația. A fost doar un tată cu o idee considerată nebunească. Nu era nebunească, avea sens complet, dar pentru majoritatea părea așa. Cred că într-o țară ca România, dacă ai pe cineva care are pasiune, vrea să o facă și are cunoștințele necesare, totul e posibil. Bineînțeles, va trebui să depui mai mult efort, dar succesul nu vine fără efort. Cu cât depui mai mult efort, cu atât succesul e mai mare. Așa că poate vei fi primul din România care va crea o cale pentru schiul alpin la cel mai înalt nivel. Totul este posibil.

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Cum te simți acum față de medaliile olimpice de aur, după 12 ani? Cum au impact asupra vieții tale? 

– O medalie olimpică îți definește viața pentru totdeauna. E ca și cum ai deveni un maestru. Nu primim o diplomă de la școală pentru asta, dar ar trebui. Ești campion olimpic și asta este o școală a dracului de grea, din care înveți atât de multe. Rămâne cu tine și depinde doar cum știi să folosești asta. Poți să faci școala, dar dacă nu folosești ce ai învățat, nu are sens, nu-i așa? Cam așa văd lucrurile.

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Tina Maze, cu cele două medalii olimpice câştigate. Sursa: Profimedia
Tina Maze, cu cele două medalii olimpice câştigate. Sursa: Profimedia

Momentul în care Tina Maze a refuzat să concureze: „A fost o singură zi, se întâmplase ceva rău cu o zi înainte”

A existat vreun moment dificil pe care ni-l poți împărtăși, care ți-a definit cariera, ceva greu prin care a trebuit să treci? 

– Da, am avut mai multe momente dificile, dar ce îmi trece prin minte chiar acum e un sezon în care eram foarte obosită, întregul corp îmi spunea asta. A fost o singură zi, se întâmplase ceva rău cu o zi înainte, am văzut niște comentarii urâte sau oameni care spuneau lucruri pe care nu le consideram corecte, lucruri care aruncau asupra mea o lumină care nu era corectă. Deci a fost o zi în care am protestat și nu am continuat. Eram pe pârtie, pregătită pentru cursa de Cupă Mondială, dar am spus „astăzi nu concurez”. Simt că acela a fost un moment foarte important pentru că am avut încredere în sentimentele mele.

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Uneori trecem peste sentimentele noastre pentru a avea succes, dar apoi te accidentezi sau se întâmplă ceva rău tocmai pentru că nu te-ai ascultat destul. Cred că fiecare accidentare are semne premergătoare și ar trebui să-ți asculți corpul sau mintea. Nu ar trebui să ignorăm niciodată semnalele. Rutina e să te trezești, urci, faci cursa, fără să spui vreodată „nu, nu fac asta”, pentru că suntem făcuți să ne antrenăm în fiecare zi. Când am avut acea putere să spun „nu, nu o fac”, pentru că nu aveam chef, deși nu eram bolnavă sau accidentată… înseamnă că nu eram pregătită să o fac cu orice preț, sănătatea mea era mai importantă. Sunt mândră de acel moment, a fost nevoie de mult curaj să spun „astăzi nu concurez”.

Tina Maze, la Jocurile Olimpice de la Sochi. Sursa: Profimedia
Tina Maze, la Jocurile Olimpice de la Sochi. Sursa: Profimedia

Marele pericol pentru schiorii din ziua de azi: „Expunerea la ecrane le ia energia și concentrarea”

Au trecut 10 ani de când ți-ai anunțat retragerea. Cum faci diferența între a avea nevoie de o pauză și a fi pregătită să renunți complet…

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– Aveam probleme de sănătate pe care trebuia să le rezolv, așa că a trebuit să reduc ritmul. Speram să mă pot întoarce, dar corpul meu era extrem de obosit. Fusesem mereu în competiție de la 16 ani, fără pauze, fără accidentări, într-un proces continuu. Nu mai găseam acea lumină în ceea ce făceam, dădusem totul și aveam nevoie de pauză. Sunt fericită că m-am retras după ce am obținut cel mai bun rezultat al meu la Campionatele Mondiale, unde am luat două aururi și un argint.

Faptul că eşti comentator ți-a schimbat felul în care îți înțelegi cariera? Observi ceva la concurenții de azi pe care nu îl înțelegeai când concurai?

– Ce observ este impactul social media. Pe vremea mea era mai mult ca un album foto, postai o poză și gata. Acum, atleții sunt asaltați de cerințele sponsorilor și de nevoia de a fi prezenți online constant. Asta le consumă multă energie. Înainte, dacă aveam 24 de ore, le foloseam să ne odihnim, mergeam la somn devreme, nu stăteam pe telefoane până la ora 11 noaptea. Odihna mai bună ducea la performanțe mai bune. Acum, consider că genul acesta de expunere pe ecrane le ia energia și concentrarea. Sportul nu e un joc video pe ecran; când schiezi, nu ești în fața unui ecran. Ca opinie generală, cred că, din această cauză, performanțele în sport sunt într-o ușoară scădere.

Tina Maze este astăzi expert Eurosport.
Tina Maze este astăzi expert Eurosport.

Al 61-lea sezon al Cupei Mondiale de schi alpin începe probele de slalom uriaș de la Solden, programate pe 24 şi 25 octombrie. Competiţia are 43 de etape la masculin şi 40 la feminin în toate disciplinele şi se va încheia pe 25 martie 2027 la Sun Valley, în Statele Unite. Acest sezon este transmis în România pe Eurosport şi HBO Max.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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