Dublă crimă în Spania: doi români au fost uciși și aruncați la groapa de gunoi din Zaragoza. Criminalii, greu de găsit

Descoperire șocantă în Spania. Autoritățile spaniole anchetează o dublă crimă, după ce cadavrele a doi români au fost descoperite la groapa de gunoi din Zaragoza, la un interval de doar două săptămâni. Descoperirile macabre au fost făcute de muncitorii de la Centrul de Tratare a Deșeurilor Urbane, care au alertat imediat autoritățile.

Doi români din Spania, uciși și aruncați la o groapă de gunoi

Primul cadavru a fost găsit pe 25 aprilie, cu capul acoperit de o haină, semn că ar fi fost ucis înainte de a fi aruncat printre deșeuri. Pe 8 mai, un al doilea trup a apărut pe banda de sortare, victima având haine rupte și urme de lovituri, scrie Raportul preliminar al autopsiei confirmă că

Procurorii spanioli au cerut expertize suplimentare, dar toate indiciile conduc spre ipoteza că cei doi bărbați au fost uciși înainte de a fi aruncați în groapa de gunoi din Zaragoza. Cadavrele celor doi români au fost ridicate de Frăția Sângelui lui Hristos și transferate la Institutul de Medicină Legală din Aragon, după care trupurile repatriate în România.

Autoritățile spaniole au confirmat că ambii români găsiți morți la groapa de gunoi din Zaragoza locuiau în oraș și nu proveneau din alte localități limitrofe. Deși hainele rupte ar putea fi explicate prin procesul de sortare a deșeurilor, anchetatorii au precizat că urmele de violență și faptul că una dintre victime era desfigurată arată clar că este vorba despre crime, conform

Bebeluși decedați, găsiți în aceeași groapă

Un martor ocular a povestit că trupul celui de-al doilea bărbat era „îngropat în gunoi” și a ajuns pe banda de sortare spre finalul zilei, când „nimeni nu se uita”. De-a lungul anilor, la groapa de gunoi din Zaragoza s-au descoperit lucruri șocante, inclusiv cadavre ale unor nou-născuți.

Prima astfel de tragedie a avut loc în septembrie 2015, când angajații Centrului de Tratare a Deșeurilor au găsit trupul unui bebeluș pe banda de sortare. Cazul a declanșat o anchetă amplă, însă niciodată. Un an mai târziu, în iulie 2016, muncitorii au făcut o nouă descoperire macabră: capul unui alt bebeluș, găsit tot pe o bandă transportoare. Nici de această dată autorii faptelor nu au fost găsiți.