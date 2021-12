Dublă crimă în Vaslui. Un bărbat de 80 de ani și-a ucis soția și fiul, apoi a provocat un accident

O dublă crimă produsă duminică a șocat o comunitate locală din județul Vaslui. Un bărbat de 80 de ani din satul Corni, comuna Albești, și-a ucis soția (76 de ani) și fiul (46 de ani).

Conform presei locale, bătrânul și-a măcelărit pur și simplu familia. Soția și fiul au fost masacrați cu o furie extremă de bătrânul de 80 de ani, cel care ar fi folosit un topor.

Suspectul de din Vaslui și-a recunoscut faptele abia după ce a fost implicat într-un accident rutier.

Acesta s-a răsturnat cu mașina în localitatea Costești și apoi a recunoscut comiterea unei crime oribile, în localitatea natală, Corni, comuna Albești.

Imediat după ce bărbatul a povestit ceea ce a făcut, către casa sa au pornit cei de la primăria din comună și un echipaj SMURD.

Locul crimei părea unul desprins din filmele de groază

Sătenii sunt șocați de petrecută în această zi de duminică. Edilul din localitate spune că autorul gestului și soția ucis au sărbătorit în urmă cu doar doi ani ”nunta de aur”, 50 de ani de la căsătorie.

”Ce să vă spun? Suntem șocați, nu ne vine a crede că s-a petrecut această nenorocire. Bătrânul era om cuminte, liniștit. Pe el și pe soția sa i-am sărbătorit acum doi ani, la împlinirea a 50 de ani de căsătorie. Iar acum, ce să vezi? Și-a omorât toată familia.

Doar ei știu ce s-a petrecut acolo. Băiatul avea vreo 40 de ani și le mai făcea probleme, când bea. Bătrânul fusese acum o săptămână la spital, la Vaslui, avea probleme cu inima.

Doar ei știu cum de s-a putut petrece această nenorocire”, spune primarul comunei Albești, Romeo Iftene, conform .

Vecinii încă nu-și explică ce l-a determinat pe bătrân să recurgă la un asemenea. Aceștia îl știau ca om liniștit, care nu a creat niciodată probleme. În schimb, fiul acestuia era recunoscut ca un om problematic, din cauza alcoolului.

”Necazuri făcea fiul lui, un bărbat de aproximativ 46 de ani. Îl puteai vedea mai tot timpul beat și le făcea și scandal bătrânilor. Cine știe ce l-a determinat pe bătrân să recurgă la așa ceva?!”, spun vecinii.

Localnicii au oferit detalii cu adevărat cutremurătoare despre locul crimei. ”Prima dată am intrat într-o bucătărie de unde am văzut că ieșea abur. Pe aragaz era o oală cu apă golită, pe trei sferturi. Am închis aragazul și apoi i-am văzut. Femeia era întinsă pe pat, într-o baltă de sânge, cu răni adânci la nivelul capului

Fiul era întins pe jos, cu gâtul tăiat aproape de tot. Cei de la ambulanță nu au avut nimic de făcut. Au constatat decesul și atât”.

În prezent, polițiștii și procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui fac cercetări la fața locului pentru a stabili împrejurările în care s-a produs dubla crimă.