Dublă decizie luată de Lionel Scaloni, înaintea meciului de retragere a lui Messi

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Lionel Scaloni este aproape de un nou acord cu Federația Argentiniană de Fotbal. Angajamentul său se termină în decembrie, dar tehnicianul de 48 de ani pare hotărât să continue la națională și după retragerea lui Messi.

Lionel Scaloni continuă la naționala Argentinei

El este în funcție din 2018 și este deja cel mai longeviv antrenor din istoria Argentinei. Scaloni a condus Argentina în 104 meciuri, în care a obținut 76 de victorii și 18 egaluri și a pierdut de zece ori. Bilanțul său include 217 goluri marcate și doar 57 încasate.

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Înaintea meciului cu Bolivia, programat în această noapte, el a categorisit reînnoirea contractului ca fiind iminentă. „Am stat de vorbă o vreme cu președintele Tapia să vedem dacă putem merge mai departe și ajunge la un acord. Acum avem aceste meciuri înainte, dar e o chestiune pentru a ajunge la un acord. Am dorința de a continua și de a ajunge la un acord”, a spus omul care a stat pe banca Argentinei la titlul mondial din 2022. Cu el antrenor, Argentina a câștigat și Copa America, în 2021 și 2024, dar și Finalissima în 2022.

Tricoul cu numărul 10 nu va fi purtat de nimeni

Antrenorul Argentinei a confirmat că nimeni nu va purta numărul 10, în cele două meciuri amicale, cu Bolivia și Burkina Faso, programate înainte de meciul amical cu Benin, atunci când Messi va spun adio naționalei.

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Jocul va avea loc pe 6 octombrie (7 octombrie în România) și va reprezenta ultima apariție a lui Messi pentru naționala țării sale.

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Messi (207 selecții/125 goluri) și-a anunțat retragerea printr-un mesaj emoționant în care a mulțumit divinității pentru naționalitatea pe care a primit-o. El a recunoscut că s-a gândit la acest lucru la doar câteva zile după finala CM 2026, însă moartea recentă a tatălui său l-a convins să o facă.

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Messi spune adio după 207 meciuri și 125 goluri

„După tot acest timp care a trecut de la finală și după mult timp de gândire, vreau să anunț pe toată lumea că mă retrag de la echipa națională. A fost o decizie care m-a durut, și încă mă doare, în adâncul sufletului, dar înțeleg că este momentul potrivit. Jur că am dat mereu totul, nu doar în ultimii ani când am câștigat totul, ci și înainte de asta. Am luptat mereu și am dat totul pentru acest tricou, pentru a vă aduce bucurie și a vă face mândri prin fotbal că sunteți argentinieni.

Nu mai este mult timp, iar capitolele se încheie, iar acesta este unul care mă doare profund. Iubesc, am iubit și voi iubi mereu să fiu în echipa națională. Am dat tot ce am avut, nu mai am nimic de oferit și, în plus, sunt niște jucători tineri grozavi care vin din spatele meu și care merită să fie acolo. Vă mulțumesc pentru toată dragostea și sprijinul din acești 20 de ani. Îmi va fi dor să vă aud pe toți. Acum voi fi doar unul dintre voi, încurajându-vă și susținându-vă de pe margine, la bine și la rău, chiar mai mult.

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Mulțumesc familiei mele pentru că a fost mereu acolo, pentru că m-a însoțit în această călătorie frumoasă, dar dificilă. Mulțumesc fiecărui antrenor, coechipier și manager cu care am avut plăcerea să împărtășesc această experiență. Iau cu mine amintiri și momente de neuitat.

Plec cu liniștea sufletească și mândria că v-am oferit, împreună cu coechipierii mei, niște momente cu adevărat de vis. A fost incredibil să împărtășesc asta cu voi toți. Vă iubesc! Mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut argentinian. Am scris aceste cuvinte pe 21 iulie, la două zile după finală. Astăzi (n.r. 31 august), după ce s-a întâmplat cu tatăl meu, sunt și mai convins decât înainte”, a fost mesajul lui Lionel Messi.