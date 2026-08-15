Dublă lovitură! George Ganea și Gabi Iancu au semnat „la pachet”

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Concordia Chiajna are un start perfect în noul sezon din Liga 2, iar formația ilfoveană va ataca promovarea în SuperLiga. Recent, „vulturii verzi” au efectuat două mutări importante în compartimentul ofensiv. George Ganea (27 de ani) și Gabriel Iancu (32 de ani) au semnat cu Concordia din postura de jucători liberi.

George Ganea și Gabi Iancu au semnat cu Concordia Chiajna

Formația pregătită de Andrei Cristea a început noul sezon cu patru victorii consecutive, 3 în Liga 2 și una în Cupa României Betano, și va ataca revenirea în SuperLiga. Concordia a evoluat timp de opt sezoane la nivelul primului eșalon, mai exact în perioada 2011-2019, iar în ultimele șapte stagiuni a jucat în divizia secundă, obținând o singură dată calificarea în play-off, în 2022, când a și disputat barajul de promovare, fiind învinsă de Chindia Târgoviște.

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„Vulturii verzi” și-au întărit compartimentul ofensiv cu doi jucători importanți, George Ganea și Gabi Iancu, mutările fiind dezvăluite pe platforma oficială a FRF, . Ambii au rămas liberi de contract în această vară: fiul lui Ionel Ganea s-a despărțit de ASA Târgu Mureș, iar . Cei doi au mai fost coechipieri la Viitorul (actuala Farul), dar și la FC U Craiova. Ganea și Iancu ar putea să debuteze pentru Concordia în .

George Ganea și Gabi Iancu, nume importante în fotbalul românesc. La ce echipe au evoluat

George Ganea a debutat la nivel de seniori în tricoul Rapidului și a mai evoluat pentru CFR Cluj, Viitorul/Farul Constanța, FC Argeș și FC U Craiova înainte de a pleca în 2023 în Ungaria, la Ujpest. În 2025, atacantul s-a despărțit de gruparea maghiară, iar în returul sezonului trecut a evoluat pentru ASA Târgu Mureș, în divizia secundă. În total, fiul lui Ionel Ganea a strâns 121 de prezențe în SuperLiga, marcând 15 goluri.

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Cariera lui Gabi Iancu este legată de Viitorul/Farul, club pe care l-a reprezentat în 5 perioade diferite, inclusiv în precedentele două sezoane. Acesta a mai jucat în România la FCSB, FC Voluntari, Dunărea Călărași, FC U Craiova și Hermannstadt, iar în străinătate a evoluat pentru Karabukspor (Turcia), Termalica (Polonia) și Akhmat Grozny (Rusia). Iancu a înscris 54 de goluri în cele 244 de meciuri jucate în prima divizie, având în palmares 4 titluri de campion.

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