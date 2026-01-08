Dublă lovitură pentru CSM București! Handbalistele de top ale Ungariei au venit sub comanda Bojanei Popovic: „Cel mai înalt nivel”

ADVERTISEMENT

Două jucătoare de top din naționala Ungariei vor întări lotul echipei de handbal feminin CSM București. Campioana României a anunțat că s-a ajuns la un acord și noile achiziții vor veni în Capitală din sezonul viitor.

CSM București a transferat două handbaliste din naționala Ungariei

Extrema dreaptă Dorottya Faluvegi și interul stânga Csenge Kuczora, ambele medaliate cu bronz la Campionatul European din 2024 cu reprezentativa Ungariei, au semnat contracte pe două sezoane cu CSM București.

În vârstă de 27 de ani, Dorottya Faluvegi s-a născut la Budapesta din părinți români și a jucat de-a lungul carierei la Ferencvaros, Gyori ETO și Bietigheim. Este campioană mondială de juniori în 2018.

”Sunt foarte recunoscătoare pentru această oportunitate și abia aștept să mă întorc pe teren purtând tricoul CSM. Este un club uimitor, cu sportivi remarcabili și rezultate din trecut, așa că este o onoare să fac parte din scrierea istoriei viitoare. Sunt încântată să-i cunosc pe toți și să devin parte a familiei CSM București”, a declarat Faluvegi, pentru al clubului din Capitală.

Csenge Kuczora, câștigătoare de EHF European League

Interul stânga Csenge Kuczora este campioană europeană de juniori și a jucat pentru Ungaria la Jocurile Olimpice de la Paris. Recunoscută pentru forța aruncărilor de la distanță, ea a marcat 227 goluri în 66 de selecții la prima reprezentativă.

Handbalista în vârstă de 25 de ani și-a început cariera la formația Vasas, iar apoi a jucat pentru Vaci NKSE și Thuringer HC, alături de care a câștigat sezonul trecut EHF European League.

”Sunt foarte fericită să încep acest nou capitol cu CSM București. Este un club pe care l-am urmărit și admirat întotdeauna și sunt recunoscătoare pentru oportunitatea de a purta culorile CSM în următoarele două sezoane.

Voi da totul pentru a continua să mă perfecționez în fiecare zi și pentru a ajuta echipa să ne atingem obiectivele împreună. Le urez tuturor un an nou fericit și plin de succes!”, a spus noua jucătoare a ”tigroaicelor”.

Cum a reacționat Bojana Popovici după aceste transferuri

Fosta mare handbalistă muntenegreană Bojana Popovici, care , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, s-a arătat încântată de sosirea celor două jucătoare maghiare.

”Venirea lor la CSM București reprezintă un pas important în consolidarea lotului pentru următoarele 2 sezoane. Suntem convinși că noul CSM este construit alături de sportive de calitate, fetele urmând să aducă un aport semnificativ prin experiența și prin valoarea lor demonstrată în handbalul european de cel mai înalt nivel”, a afirmat Popovic.

Plecări în masă de la CSM București

La finalul anului trecut, mai multe jucătoare de la CSM București și-au anunțat plecarea începând cu sezonul viitor. , care a semnat cu Ferencvaros.

, care va merge la Metz. Și ceilalți doi portari din lot, Daciana Hosu și Evelina Eriksson, vor pleca ”la pachet” la Gloria Bistrița, în timp ce Trine Ostergaard ar putea reveni la Viborg.

FANATIK a aflat că și singura jucătoare a CSM-ului care a făcut parte din lotul naționalei României la Campionatul Mondial, .