Dublă lovitură pentru Rapid la Arad! S-a accidentat în finalul primei reprize și a cerut schimbare

Rapid a întâmpinat o problemă majoră în finalul primei reprize a meciului cu UTA Arad. Unul dintre jucători s-a accidentat și nu a mai putut continua.
Răzvan Rădulescu
26.01.2026 | 21:15
UTA – Rapid este epilogul rundei cu numărul 23 din SuperLiga. Prima repriză a duelului de la Arad a fost extrem de echilibrată, cu un ritm bun de joc. În finalul reprizei, giuleștenii au pierdut un jucător.

Lars Kramer s-a accidentat și a fost schimbat. Pierdere uriașă pentru Rapid

Marius Coman a deschis scorul în minutul 19 din pasa lui Mark Țuțu, în timp ce egalitatea a fost restabilită de Dobre, din lovitură de la 11 metri. Sebastian Colțescu a acordat un penalty pentru un henț în careu, după reluările VAR.

În finalul primei reprize, Lars Kramer a acuzat o accidentare și a cerut schimbare. Fundașul central olandez nu a mai putut continua partida, iar în locul său, Costel Gâlcă l-a introdus pe Leo Bolgado.

Rapid, fără Pașcanu la meciul cu U Cluj

Mai mult decât atât, Alexandru Pașcanu, celălalt fundaș central de la Rapid, a văzut cartonașul galben în minutul 29 al meciului. Astfel, Pașcanu a ajuns la un cumul de 4 cartonașe galbene și va fi suspendat la duelul cu U Cluj.

Meciul din Giulești va avea loc pe 31 ianuarie, de la ora 20:00. În cazul în care Lars Kramer nu va fi recuperat pentru duelul cu U Cluj, cel mai probabil cuplul de fundași centrali va fi alcătuit din Denis Ciobotariu și Leo Bolgado.

