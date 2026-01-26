Dublă lovitură pentru Rapid la Arad! S-a accidentat în finalul primei reprize și a cerut schimbare

ADVERTISEMENT

UTA – Rapid este epilogul rundei cu numărul 23 din SuperLiga. Prima repriză a duelului de la Arad a fost extrem de echilibrată, cu un ritm bun de joc. În finalul reprizei, giuleștenii au pierdut un jucător.

Lars Kramer s-a accidentat și a fost schimbat. Pierdere uriașă pentru Rapid

din pasa lui Mark Țuțu, în timp ce egalitatea a fost restabilită de Dobre, din lovitură de la 11 metri. Sebastian Colțescu a acordat un penalty pentru un henț în careu, după reluările VAR.

ADVERTISEMENT

În finalul primei reprize, și a cerut schimbare. Fundașul central olandez nu a mai putut continua partida, iar în locul său, Costel Gâlcă l-a introdus pe Leo Bolgado.

Rapid, fără Pașcanu la meciul cu U Cluj

Mai mult decât atât, Alexandru Pașcanu, celălalt fundaș central de la Rapid, a văzut cartonașul galben în minutul 29 al meciului. Astfel, Pașcanu a ajuns la un cumul de 4 cartonașe galbene și va fi suspendat la duelul cu U Cluj.

ADVERTISEMENT

Meciul din Giulești va avea loc pe 31 ianuarie, de la ora 20:00. În cazul în care Lars Kramer nu va fi recuperat pentru duelul cu U Cluj, cel mai probabil cuplul de fundași centrali va fi alcătuit din Denis Ciobotariu și Leo Bolgado.