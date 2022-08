Dublă sărbătoare în familia Mirelei Vaida. Prezentatoarea a făcut anunțul pe rețelele de socializare

Zi importantă pentru Mirela Vaida. Marți, 30 august, prezentatoarea a avut parte de o dublă sărbătoare, deoarece în familia sa s-au celebrat doi membri.

Sfântul Alexandru, dublu sărbătorit în familia Mirelei Vaida. Cine poartă numele

Sfântul Alexandru s-a sărbătorit și în familia Mirelei Vaida. Îndrăgita moderatoare a emisunii Acces Direct a spus că fiul și soțul ei poartă numele de Alexandru.

Mirela Vaida a postat pe rețelele de socializare fotografii în care apar copiii ei, bucurându-se de un tort și o petrecere. În dreptul imaginilor a notat:

”Laa multi ani celor cu numele de “Alexandru”! Eu am 2 acasa! La multi ani, Vladimir-Alexandru!”, a scris Mirela Vaida în dreptul imaginilor cu copiii ei.

Mirela Vaida recunoaște că nu este ușoară viața de mamă, mai ales cea în care trebuie să crești trei copii. Astfel, a apelat la o bonă, care se ocupă de cei mici câtă vreme ea este la TV.

”Avem o bonă semi-internă, pentru că în weekend-uri pleacă la casa ei. Deci la noi stă de luni până joi.

E moldoveancă din Fălticeni. Era important să fie din aceeași țărână ca să vorbim aceeași limbă”, a spus Mirela Vaida, citată de

Cei trei copii ai moderatoarei sunt: Carla, Vladimir și Tudor. Aceștia au rezultat din

Mirela Vaida, căsătorie solidă cu Alexandru Vaida

Mirela și Alexandru Vaida sunt căsătoriți din 2009 și pare că . De altfel, în timp ce Mirela Vaida este o prezență frecventă în lumina reflectoarelor, soțul ei stă departe de acestea.

Alexandru Vaida este director comercial al unei firme cu sediul în Sibiu, Mediaș. Așadar, bărbatul obișnuiește să călătorească foarte mult.

” (…) Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta.

Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”, a declarat Mirela Vaida pentru