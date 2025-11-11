Sport

Dublă tragedie la Turneul Campionilor! Două decese într-o singură zi, medicii nu au putut face nimic

Turneul Campionilor, care se desfășoară la Torino, a fost marcat în a doua sa zi de o dublă tragedie, în fața căreia medicii nu au putut să facă nimic
Catalin Oprea
11.11.2025 | 07:15
Dubla tragedie la Turneul Campionilor
Două decese au avut loc ieri la Turneul Campionilor
A doua zi a Turneului Campionilor, desfășurat la Torino, a fost marcată de moartea a doi fani. Unul, în vârstă de 70 ani, și un al doilea, în vârstă de 78 de ani, au fost duși de urgență la spitalul Molinette, dar nu au supraviețuit.

Un spectator a murit în zona fanilor, al doilea în tribună

Primul s-a simțit rău, dimineața, în fața Fan Village din Piazza d’Armi. Cel de-al doilea a leșinat în tribune în timpul meciului dintre Lorenzo Musetti și Taylor Fritz, care s-a încheiat cu victoria americanului în fața italianului. Medicii au fost neputincioși în tentativa lor de a-i salva de la moarte.

Favoritul gazdelor, Janick Sinner, numărul 1 mondial, a debutat aseară în turneu cu o victorie facilă. El l-a învins pe canadianul Felix Auger-Aliassime cu 7-5, 6-1, acesta din urmă acuzând, la un moment dat, probleme medicale.

Sinner a debutat cu o victorie la Felix Auger Aliassime

În cea de-a doua etapă a grupelor, Sinner va juca împotriva lui Alexander Zverev, care l-a învins ieri pe Ben Shelton, scor 6-3, 7-6 (6). Americanul va fi următorul adversar al lui Auger-Aliassime. Cele două partide vor avea loc miercuri.

Azi, la Torino, se vor juca partidele din cea de-a doua etapă a grupei A. Carlos Alcaraz îl va înfrunta pe Taylor Fritz, iar Lorenzo Musetti pe Alex De Minaur. Alcaraz și Fritz au cite o victorie până în acest moment.

Evenimentul se desfășoară într-o sală de 13.000 de locuri

Locul în care se desfășoară evenimentul, care pune capăt sezonului din tenis, are o capacitate de 13.000 de spectatori, dar sunt peste 26.000 de oameni care vin la arenă în fiecare zi, deoarece există o sesiune dublă, zi și noapte.

Acordul dintre ATP și Federația Italiană de Tenis este până în 2030. Milano ar putea prelua găzduirea turneului de la Torino din 2027 sau 2028. Locul ales ar fi Arena Santa Giulia, proiectată de arhitectul David Chipperfield. Va fi o locație, în principal pentru hochei pe gheață, și va avea o capacitate de până la 16.000 de persoane.

Absent, Djokovic se gândește la JO 2028

La Torino participă toată elita tenisului, mai puțin Novak Djokovic. Acesta a renunțat să mai participe la competiție, după ce a câștigat turneul de la Atena, cel care i-a adus trofeul cu numărul 101 din cariera sa.

Câştigătorul a 24 de titluri de Grand Slam încheie astfel sezonul 2025 cu un bilanţ de 35 de victorii şi 11 înfrângeri. Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028, ar putea fi ultima competiţie pentru „Nole”, care a dat un indiciu cu privire la un posibil final. „Vreau să-mi închei cariera la Jocurile Olimpice din 2028 cu drapelul sârb. Este ceva ce mi-ar plăcea să fac. Oare voi reuşi să joc până atunci? Sincer, nu ştiu. Sunt lucruri care scapă de sub controlul meu”, a declarat el.

 

 

 

