Și-a salvat echipa cu o ”dublă” în FCSB – Chindia 3-2: ”Puncte importante, având în vedere că și CFR a câștigat”

FCSB a recuperat 4 puncte din diferența de 10 pe care campioana CFR Cluj o avea în clasament la începutul acestui an, iar obiectivul roș-albaștrilor este să se apropie cât mai mult de liderul clasamentului din Casa Pariurilor Liga 1.

După prima repriză a disputei cu Chindia Târgoviște, vicecampionii păreau incapabili să păstreze ecartul. Dâmbovițenii conduceau cu 2-0 și .

Claudiu Keșeru: ”Am fost trimis în teren să schimb fața jocului și mi-am lăsat amprenta”

și a redus din diferență, în minutul 47, după care și-au intrat în rol rezervele. Mai întâi Șerban a pasat excelent pentru Valentin Gheorghe pentru golul de 2-2.

Același Vali Gheorghe a dus-o pe FCSB în avantaj în minutul 77 și a fost omul meciului, prestația mijlocașului de 24 de ani fiind una foarte bună. Claudiu Keșeru a contribuit și el la golul victoriei prin pasa pe care a furnizat-o.

”Știam că ne așteptă o partidă foarte grea, îi știam pe cei de la Chindia, am avut și în tur o partidă foarte grea cu ei. Mă bucur că am câștigat trei puncte importante în economia campionatului.

N-a fost foarte confortabil, ei s-au pus pe doi linii, e greu să-i deschizi, erau 10 jucători în 16 metri, dar sunt foarte fericit pentru puncte, că sunt foarte importante, având în vedere că CFR a câștigat. Atacăm la fiecare meci, încercăm să construim de jos, vrem să ajungem în careul celălalt, e normal să mai apară și greșeli”, a declarat Valentin Gheorghe.

”Chindia a făcut o primă repriză ca la carte, dar în repriza s-a întâmplat ceva ce ne-a favorizat. Nu am avut multe ocazii clare, dar le-am fructificat pe cele care au fost. Eu încerc să-mi fac treaba, am fost trimis în teren să schimb fața jocului și mi-am lăsat amprenta, am dat și pasa decisivă la golul trei.

Am văzut și meciul CFR-ului, e clar că lucrurile se vor întâmpla la fel până la final. Important e să avem nervii tari și până la final să tranșăm lucrurile în favoarea noastră, dar va fi greu”, a spus Keșeru, imediat după finalul meciului de pe Arena Națională.

Darius Olaru știe de ce FCSB primește atât de multe goluri

O evoluție consistentă a avut și Darius Olaru. Mijlocașul roș-albaștrilor a marcat un gol superb în debutul reprizei a doua. A fost reușita care i-a descătușat pe fotbaliștii lui Toni Petrea.

”A fost foarte greu. În prima repriză, nu am reușit să pasăm rapid și ne-au prins pe contraatac. Ne-au dat și gol din lovitură liberă, o execuție foarte frumoasă. Am reușit să întoarcem scorul după pauză și ne bucurăm că am luat cele trei puncte.

Atacând atât de mult, ne prind pe contraatac adversarii și mai primim goluri. Încercăm să întoarcem meci de meci. Deși primim destul de multe goluri, e bine că reușim să întoarcem. Am reușit să îi desfacem mult mai bine și să marcăm trei goluri.

CFR a reușit să câștige pe final, după ce au fost egalați. Continuăm lupta, suntem la șase puncte. Ne batem pentru fiecare punct. Au fost emoții foarte mari la final, nu știu dacă a fost ofsaid (la golul marcat de Marco Dulca – n.r.)”, a punctat Olaru.

Meciul cu Chindia Târgoviște a fost primul în care FCSB a jucat cu Darius Olaru și Malcom Edjouma în axul central. Internaționalul român a avut numai cuvinte la superlativ pentru noul coechipier.

”E bine lângă Edjouma, e un jucător foarte bun. Vom vedea cine va juca pe viitor. Continuăm să ne facem jocul. E un băiat de treabă și sperăm să îl băgăm cât mai repede în grup”, a mai spus Olaru.