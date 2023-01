Dublu atac armat soldat cu 7 morți, în California. Al treilea masacru raportat în SUA, în ultimele zile

La doar trei zile după ce , cu ocazia festivităților Anului Nou Chinezesc, alte două noi atacuri mortale s-au raportat peste ocean.

Potrivit presei internaționale, cel puţin 7 persoane au fost ucise luni în apropiere de San Francisco.

Vorbim de două atacuri armate, comise de aceeaşi persoană. De altfel, suspectul a fost arestat, notează .

”Suspectul a fost arestat. Nu mai există niciun pericol pentru populaţie în acest moment”, a scris pe Twitter biroul şerifului din comitatul San Mateo.

Bărbatul reținut se numește Chunli Zhao. În vârstă de 67 de ani, el a fost găsit în mașina lui, aflată într-o parcare, a declarat șeriful din San Mateo, Christina Corpus.

US media reporting new deadly gun attacks in the north of California in the Half Moon area, just days after mass shooting at a dance studio in Southern California brings us the latest from Los Angeles

— Vishala Sri-Pathma (@BBCVishalaSP)