Dublu campion cu CFR Cluj, Tony da Silva nu le dă șanse ardelenilor să ia titlul în SuperLiga: „Ei sunt mult mai bine pregătiți!”

după ce CFR Cluj s-a calificat la penalty-urile semifinalele Cupei României, în dauna Universității Craiova. Cu toate acestea, nu se gândește la event.

Tony Da Silva, sceptic în privința șanselor CFR-ului de a câștiga titlul și Cupa României: „E foarte greu”

Tony Da Silva s-a ferit să comenteze foarte mult pe acest subiect: „Eu sunt suspicios. Nu e niciun secret că echipa din România cu care țin e CFR Cluj. Am trăit acolo niște momente excepționale și am reușit două eventuri în 2008 și 2010. Am jucat cu CFR Cluj în cupele europene și eu nu scuip în farfuria în care am mâncat”.

Din punctul de vedere al antrenorului portughez, ardelenii au a doua șansă: „Mi-ar plăcea ca CFR Cluj să câștige eventul, dar e foarte greu. Poate Cupa României, dar campionatul… Eu sper, dar FCSB cred că e mai pregătită să câștige campionatul. E mai puternică la nivel de lot, ca echipă și joc”.

Fostul fundaș stânga nu crede că programul încărcat va efecta finalul de campionat: „Craiova, vedem. Acum au numai campionatul. Când ai adrenalina că poți să câștigi titlul, lași oboseala de o parte sincer. Scrii istorie practic”.

Și a mai dat un exemplu în acest sens: „Bănel și Sabin Ilie au jucat în campionat, Cupa României, cupele europene și echipa națională. Terminau anul cu 50 de meciuri și recuperarea era mai dificilă ca acuma”.

Sabin Ilie, mesaj clar: „E mai ușor pentru un fotbalist să joace. E ritmul altcumva”

că jucătorii nu au absolut nicio scuză: „Eu îmi doream să joc miercuri și sâmbătă sau duminică. E mai ușor pentru un fotbalist să joace. E ritmul altcumva. În ziua de astăzi, a doua zi trebuie să fii fresh.

Numai în România se poate întâmpla așa ceva. Odihnești 1, 2, 3, dar nu toți. Craiova mai avea un meci și câștiga Cupa. Strategia asta e foarte proastă. Ce faci dacă pierzi două meciuri la rând?”.

