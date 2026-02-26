„Dublu standard!”. Antrenorul a lansat acuzații grave la adresa lui Istvan Kovacs după PSG – AS Monaco 2-2. Verdictul specialistului

Istvan Kovacs, cel mai bine cotat arbitru român, a avut parte de o seară complicată în Champions League. Centralul a fost delegat la duelul din baraj dintre PSG și AS Monaco, iar la finalul partidei antrenorul formației din Principat l-a criticat pe oficial pentru eliminarea lui Coulibaly.
Cea mai fierbinte fază a meciului de pe Parc des Princes dintre PSG și AS Monaco a avut loc în minutul 58. Mamadou Coulibaly, mijlocașul echipei oaspete, a fost trimis la vestiare după ce a primit două cartonașe galbene într-un interval de doar trei minute. Istvan Kovacs i-a arătat cartonașul roșu după un fault asupra lui Hakimi.
Intrarea nu a fost una dură, iar specialiștii în arbitraj îi dau dreptate lui Istvan Kovacs și susțin că cele două cartonașe galbene încasate de Mamadou Coulibaly au fost pe deplin meritate. Până la urmă, PSG s-a calificat după 3-2 în tur și 2-2, în manșa a doua, pe Parc des Princes.
Antrenorul celor de la AS Monaco, Sebastien Pocognoli, este de părere că Istvan Kovacs s-a păcălit la al doilea cartonaș galben acordat lui Coulibaly și spune că centralul român a judecat anumite faze cu dublă măsură. Monegascii au ratat la limită calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor.
„În ceea ce mă privește, eliminarea lui Coulibaly n-a fost meritată. Cred că a fost dur, mai ales că ambele cartonașe au fost acordate în decurs de cinci minute.
Dacă arbitrul i-a dat lui Coulibaly, la fel ar fi trebuit să procedeze și în cazul lui Lucas Hernandez. Coulibaly este un jucător tânăr, Hernandez a câștigat Cupa Mondială și, totuși, el este cel căruia i se spune să se calmeze. Există standarde duble. Nouă, celor de la Monaco, ni s-a întâmplat mult prea des”, a declarat Sebastien Pocognoli la conferința de presă.
Saïd Ennjimi, fost arbitru și specialist al publicației franceze L’Equipe, este de părere că Istvan Kovacs a procedat corect. Acesta vede logică în eliminarea lui Coulibaly: „Succesiunea evenimentelor face ca al doilea cartonaș galben să fie logic. Dacă izolăm incidentul, al doilea cartonaș galben este dur. Achraf Hakimi a știut să profite în faza respectivă.
Dar jucătorul lui Monaco și-a provocat singur situația, începând cu faultul precedent asupra lui Nuno Mendes. Apoi l-a întârziat pe Hakimi, cu un fault departe de a fi grav, însă, comportându-se astfel, nu se putea aștepta la altceva decât la un al doilea cartonaș galben. Asta e problema”.