„Dublu standard!”. Antrenorul a lansat acuzații grave la adresa lui Istvan Kovacs după PSG – AS Monaco 2-2. Verdictul specialistului

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs, cel mai bine cotat arbitru român, a avut parte de o seară complicată în Champions League. Centralul a fost delegat la duelul din baraj dintre PSG și AS Monaco, iar la finalul partidei antrenorul formației din Principat l-a criticat pe oficial pentru eliminarea lui Coulibaly.

Istvan Kovacs, decizie importantă în PSG – AS Monaco 2-2

o a avut loc în minutul 58. Mamadou Coulibaly, mijlocașul echipei oaspete, a fost trimis la vestiare după ce a primit două cartonașe galbene într-un interval de doar trei minute. Istvan Kovacs i-a arătat cartonașul roșu după un fault asupra lui Hakimi.

ADVERTISEMENT

Intrarea nu a fost una dură, iar și susțin că cele două cartonașe galbene încasate de Mamadou Coulibaly au fost pe deplin meritate. Până la urmă, PSG s-a calificat după 3-2 în tur și 2-2, în manșa a doua, pe Parc des Princes.

Antrenorul lui AS Monaco a criticat arbitrajul lui Istvan Kovacs

Antrenorul celor de la AS Monaco, Sebastien Pocognoli, este de părere că Istvan Kovacs s-a păcălit la al doilea cartonaș galben acordat lui Coulibaly și spune că centralul român a judecat anumite faze cu dublă măsură. Monegascii au ratat la limită calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor.

ADVERTISEMENT

„În ceea ce mă privește, eliminarea lui Coulibaly n-a fost meritată. Cred că a fost dur, mai ales că ambele cartonașe au fost acordate în decurs de cinci minute.

ADVERTISEMENT

Dacă arbitrul i-a dat lui Coulibaly, la fel ar fi trebuit să procedeze și în cazul lui Lucas Hernandez. Coulibaly este un jucător tânăr, Hernandez a câștigat Cupa Mondială și, totuși, el este cel căruia i se spune să se calmeze. Există standarde duble. Nouă, celor de la Monaco, ni s-a întâmplat mult prea des”, a declarat Sebastien Pocognoli la conferința de presă.

Specialistul a dat verdictul. A greșit sau nu Istvan Kovacs?

Saïd Ennjimi, fost arbitru și specialist al publicației franceze L’Equipe, este de părere că Istvan Kovacs a procedat corect. Acesta vede logică în eliminarea lui Coulibaly: „Succesiunea evenimentelor face ca al doilea cartonaș galben să fie logic. Dacă izolăm incidentul, al doilea cartonaș galben este dur. Achraf Hakimi a știut să profite în faza respectivă.

ADVERTISEMENT

Dar jucătorul lui Monaco și-a provocat singur situația, începând cu faultul precedent asupra lui Nuno Mendes. Apoi l-a întârziat pe Hakimi, cu un fault departe de a fi grav, însă, comportându-se astfel, nu se putea aștepta la altceva decât la un al doilea cartonaș galben. Asta e problema”.