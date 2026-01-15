Dublu transfer la Rapid! Ambii semnează astăzi. Exclusiv

Sport

Rapid accelerează pe piața transferurilor, cu două mutări importante pregătite într-o singură zi: un jucător semnează cu formația giuleșteană, iar altul pleacă!
Alex Bodnariu, Cristi Coste
15.01.2026 | 10:09
Două transferuri într-o zi la Rapid! Cine vine în Giulești
Se mișcă lucrurile la Rapid. După ce fanii s-au declarat nemulțumiți de lipsa de transferuri, oficialii clubului au apăsat pedala de accelerație, iar astăzi, pe data de 15 ianuarie, din informațiile FANATIK, doi jucători vor semna. Unul dintre ei va veni, iar altul va pleca la o altă formație.

Robert Sălceanu s-a înțeles cu Rapid. Jucătorul semnează astăzi cu giuleștenii!

Giuleștenii au rezolvat transferul lui Robert Sălceanu de la Petrolul Ploiești. Cele două cluburi au ajuns la un acord, iar fotbalistul va semna contractul cu Rapid în cursul zilei de astăzi. Fundașul stânga a impresionat în SuperLiga României și speră să aibă reușite și la noua echipă.

Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a explicat în detaliu, la FANATIK SUPERLIGA, situația lui Robert Sălceanu. Oficialul clubului giuleștean s-a declarat încrezător că mutarea se va concretiza, iar până la urmă s-a ajuns la un acord cu Petrolul Ploiești.

„Ar trebui astăzi sau mâine să știm. Sunt negocieri între cluburi. Vom vedea dacă se va ajunge la un consens. Eu sunt, de obicei, optimist. De ce nu aș fi și acum? Pe Rareș Pop l-am da să joace mai multe meciuri.

Este important să prindă cât mai multe partide. Eu cred că vrea să vină. Am văzut un interviu în care a spus că este o onoare pentru el să fie în radarul unui club foarte mare. Dacă ne înțelegem între cluburi, nu cred că va fi o problemă să îl luăm”, declara Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Rareș Pop merge la Ploiești! Jucătorul va fi împrumutat de Rapid la Petrolul

În schimb, Rareș Pop, jucătorul de perspectivă de la Rapid, va fi cedat sub formă de împrumut la Petrolul Ploiești. Oficialii clubului din Giulești au decis că este mai bine pentru fotbalist să fie cedat până la sfârșitul sezonului la o echipă unde va putea prinde mai multe minute.

La fel ca în cazul lui Sălceanu, părțile au ajuns la un acord, iar jucătorul și-a dat OK-ul și va semna contractul. Rareș Pop are nevoie de meciuri în picioare, întrucât la Rapid concurența este una uriașă și rareori prindea minute pe terenul de joc.

