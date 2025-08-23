Duckadam, decorat post mortem de Primăria Arad! Soția „eroului de la Sevilla”, prezentă la meciul UTA – Unirea Slobozia

care au trecut în neființă. Familia acestuia face totul pentru a-i duce numele mai departe și pentru ca povestea „eroului de la Sevilla” să inspire cât mai mulți oameni. Soția lui Duckadam a fost prezentă la meciul dintre UTA și Unirea Slobozia.

ADVERTISEMENT

Helmut Duckadam a primit titlul de cetățean de onoare al Aradului

Unirea Slobozia a produs surpriza începutului de etapă în SuperLiga României, reușind . Ialomițenii au dat lovitura în minutul 90+2, Șerbănică fiind cel care a restabilit egalitatea pentru formația lui Andrei Prepeliță.

La duelul de pe arena ”Francisc von Neuman”, reporterii FANATIK au surprins-o pe Alexandra Duckadam, care a urmărit din tribune prima repriză a disputei care a deschis etapa cu numărul 7. De la ora 20 a avut loc și o ședință în cadrul Primăriei Arad, unde s-au acordat distincții pentru sportivii arădeni plecați în neființă și nu numai.

ADVERTISEMENT

Helmut Duckadam a primit post mortem titlul de cetățean de onoare prin intermediul unei hotărâri de Consiliu Local. S-a mai acordat aceeași distincție pentru Monika Isabela Brosovszky – în semn de recunoaștere a activității sportive valoroase, dar și pentru Daria Maria Paliciuc – pentru rezultatele de excepție obținute la campionatele naționale și internaționale de echitație. Monika Brosovszky este fiica marelui fotbalist Ladislau Gioni Brosovszky, dublu campion cu UTA în edițiile de campionat 1968-69 și 1969-70.

Alexandra Duckadam a fost prezentă la ședință pentru a ridica distincția soțului săi. Fostul mare portarul român a început fotbalul profesionist la Arad și tot de aici s-a retras din activitate, după ce și-a trecut în palmares două titluri de campion al României cu Steaua, Cupa, respectiv Cupa Campionilor Europeni.

ADVERTISEMENT

Soția lui Helmut Duckadam, motivată să-i păstreze amintirea vie

„Sunt puternică, așa cum și-ar fi dorit Helmut să fiu. Viața merge mai departe chiar și în astfel de condiții. Cea mică îmi dă puterea să merg mai departe. Până la urmă nu am altă variantă, trebuie să merg înainte cu situația asta.

ADVERTISEMENT

Brand-ul Helmut Duckadam merge mai departe, asta a fost și dorința lui. Acest brand și aceste produse au fost create ca numele lui să fie dus mai departe. Eu cred că Helmut a fost un om iubit de foarte multă lume.

Nu doar pentru ce a realizat el, ci și prin felul lui de a fi. A fost un om comunicativ, vorbea, glumea și făcea poze cu toată lumea. Și cea mică este puternică pentru că e fata lui tata și trebuie să fie puternică!”, a declarat recent Alexandra Duckadam.