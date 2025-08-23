Sport

Duckadam, decorat post mortem de Primăria Arad! Soția „eroului de la Sevilla”, prezentă la meciul UTA – Unirea Slobozia

Prezență surpriză în tribunele arenei ”Francisc von Neuman” din Arad. Soția regretatului Helmut Duckadam a fost surprinsă la meciul dintre UTA și Unirea Slobozia.
Bogdan Cioara, Daniel Işvanca
23.08.2025
Helmut Duckadam a primit titlul de cetățean de onoare al Aradului. Cine a ridicat distincția fostului mare portar FOTO: Colaj Fanatik

Helmut Duckadam este unul dintre legendarii fotbaliști ai României care au trecut în neființă. Familia acestuia face totul pentru a-i duce numele mai departe și pentru ca povestea „eroului de la Sevilla” să inspire cât mai mulți oameni. Soția lui Duckadam a fost prezentă la meciul dintre UTA și Unirea Slobozia.

Helmut Duckadam a primit titlul de cetățean de onoare al Aradului

Unirea Slobozia a produs surpriza începutului de etapă în SuperLiga României, reușind să ia un punct în fața echipei pregătite de fostul antrenor, Adrian Mihalcea. Ialomițenii au dat lovitura în minutul 90+2, Șerbănică fiind cel care a restabilit egalitatea pentru formația lui Andrei Prepeliță.

La duelul de pe arena ”Francisc von Neuman”, reporterii FANATIK au surprins-o pe Alexandra Duckadam, care a urmărit din tribune prima repriză a disputei care a deschis etapa cu numărul 7. De la ora 20 a avut loc și o ședință în cadrul Primăriei Arad, unde s-au acordat distincții pentru sportivii arădeni plecați în neființă și nu numai.

Helmut Duckadam a primit post mortem titlul de cetățean de onoare prin intermediul unei hotărâri de Consiliu Local. S-a mai acordat aceeași distincție pentru Monika Isabela Brosovszky – în semn de recunoaștere a activității sportive valoroase, dar și pentru Daria Maria Paliciuc – pentru rezultatele de excepție obținute la campionatele naționale și internaționale de echitație. Monika Brosovszky este fiica marelui fotbalist Ladislau Gioni Brosovszky, dublu campion cu UTA în edițiile de campionat 1968-69 și 1969-70.

Alexandra Duckadam a fost prezentă la ședință pentru a ridica distincția soțului săi. Fostul mare portarul român a început fotbalul profesionist la Arad și tot de aici s-a retras din activitate, după ce și-a trecut în palmares două titluri de campion al României cu Steaua, Cupa, respectiv Cupa Campionilor Europeni.

Soția lui Helmut Duckadam, motivată să-i păstreze amintirea vie

„Sunt puternică, așa cum și-ar fi dorit Helmut să fiu. Viața merge mai departe chiar și în astfel de condiții. Cea mică îmi dă puterea să merg mai departe. Până la urmă nu am altă variantă, trebuie să merg înainte cu situația asta.

Brand-ul Helmut Duckadam merge mai departe, asta a fost și dorința lui. Acest brand și aceste produse au fost create ca numele lui să fie dus mai departe. Eu cred că Helmut a fost un om iubit de foarte multă lume.

Nu doar pentru ce a realizat el, ci și prin felul lui de a fi. A fost un om comunicativ, vorbea, glumea și făcea poze cu toată lumea. Și cea mică este puternică pentru că e fata lui tata și trebuie să fie puternică!”, a declarat recent Alexandra Duckadam.

Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
