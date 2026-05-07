Helmuth Duckadam, eroul de la Sevilla. Povestea portarului care a intrat în istorie

ADVERTISEMENT

Helmuth Duckadam rămâne una dintre cele mai emblematice figuri din istoria fotbalului românesc și european. Supranumit „Eroul de la Sevilla”, fostul portar al Stelei a devenit o legendă în seara de 7 mai 1986, când a reușit o performanță unică: a apărat patru lovituri de departajare consecutive în finala Cupei Campionilor Europeni contra Barcelonei.

Cine a fost Helmuth Duckadam, eroul finalei de la Sevilla 1986

Născut pe 1 aprilie 1959, la Semlac, județul Arad, Helmuth Duckadam și-a început cariera în fotbalul profesionist la Constructorul Arad. A evoluat apoi pentru UTA Arad, după care, în 1983, a făcut pasul către Steaua București. Avea doar 24 de ani când a semnat cu formația din Ghencea, pentru care, în 1986, avea să scrie istorie.

ADVERTISEMENT

În Ghencea, Duckadam a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați portari din generația sa și unul dintre preferații suporterilor roș-albaștri. Cu o statură impunătoare (1,93 m), „Ducka” etala un calm desăvârșit între buturi și avea niște reflexe incredibile. El a avut un rol decisiv în cucerirea mai multe trofee interne și, mai ales, în parcursul european din sezonul 1985-1986.

Numele său avea să devină celebru pe 7 mai 1986, pe stadionul „Raman Sanchez Pizjuan” din Sevilla, în finala Cupei Campionilor Europeni, care a schimbat pentru totdeauna istoria fotbalului românesc. Pe lângă CCE, Duckadam a mai cucerit trei trofee cu Steaua, două titluri de campion și o Cupă a României.

ADVERTISEMENT

Finala Steaua – Barcelona 1986 și momentul care l-a făcut celebru

Finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, competiție care acum poartă numele de UEFA Champions League, le-a adus față în față pe Steaua București și pe FC Barcelona. Catalanii erau considerați mari favoriți, mai ales că jucau în Spania. Echipa pregătită de Emeric Ienei a făcut un joc tactic excelent și a reușit să reziste timp de 120 de minute, scorul rămând 0-0. A fost pentru prima dată când nu s-a înscris într-o finala de CCE.

ADVERTISEMENT

Cele patru penalty-uri apărate de Helmuth Duckadam

Meciul a fost decis după executarea loviturilor de departajare, iar aici a început legenda lui Helmuth Duckadam. Chiar dacă și steliștii au ratat două penalty-uri, prin Majearu și Boloni, Helmuth Duckadam nu le-a dat nicio șansă celor patru fotbaliști de la FC Barcelona. Pentru „militari” au transformat Lăcătuș și Balint, golurile lor stabilind și rezultatul final: Steaua – Barcelona 2-0.

ADVERTISEMENT

Ordinea executanților Barcelonei

Uriașul din poarta „militarilor” a avut însă o inspirație divină și a ghicit de fiecare dată colțul în care au șutat jucătorii spanioli. Primul a fost Jose Ramon Alexanko, urmat de Angel Pedraza și de Pichi Alonso. Toți trei au șutat în dreapta lui Duckadam, care s-a opus de fiecare dată.

Condamnat să înscrie pentru a menține vii șansele Barcelonei, Marcos Alonso a fost singurul care a tras în stânga, dar fără sorți de izbândă. Mingea a fost reținută de „Ducka” și Michel Vautro a fost nevoit să fluiere finalul partidei, victoria fiind adjudecată de „viteziștii” Stelei. Așa și-a căpătat Helmuth Duckadam porecla „Eroul de la Sevilla”, nume sub care este cunoscut și în zilele noastre.

ADVERTISEMENT

Viața lui Helmuth Duckadam după Sevilla 1986

După triumful de la Sevilla 1986, cariera lui Duckadam părea gata să ia o ascensiune spectaculoasă. Totuși, destinul a avut alte planuri pentru „Eroul de la Sevilla”. La scurt timp după meciul cu Barcelona, fostul portar s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, care i-au pus capăt carierei de mare performanță. Retras timp de trei ani, Duckadam și-a încercat din nou norocul în 1989, când a evoluat pentru Vagonul Arad.

Ultima sa echipă din CV este însă CPL Arad, pentru care a jucat în sezonul 1993-1994. Chiar dacă nu a mai fost fotbalist, Helmuth Duckadam a rămas o figură marcantă și prezentă în fotbalul românesc. În perioada 2010-2020,

Problemele de sănătate și retragerea din fotbal

În vara anului 1986, la scurt timp după cucerirea CCE, Duckadam a suferit o afecțiune vasculară gravă la brațul drept, cunoscută sub numele de anevrism sau cheag de sânge (tromboză) care bloca circulația. Un cheag de sânge i-a blocat circulația arterială la brațul drept, punându-i în pericol viața și cariera, motiv pentru care a fost operat de urgență la București de către doctorul Vasile Cândea.

Ulterior, s-a menționat că problemele sale vasculare ar fi fost cauzate de sindromul Marfan, o boală rară care dă complicații cardiovasculare. Această afecțiune l-a forțat să se retragă din fotbalul de înaltă performanță la o vârstă foarte tânără.Duckadam avea doar 27 de ani când a plecat de la Steaua. Din fericire, operația a fost un succes, iar brațul „Eroului de la Sevilla” a fost salvat, chiar dacă acest lucru a pus capăt aventurii sale în Ghencea.