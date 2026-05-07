Helmuth Duckadam, eroul de la Sevilla. Povestea portarului care a intrat în istorie

Helmuth Duckadam rămâne una dintre cele mai emblematice figuri din istoria fotbalului românesc și european. Supranumit „Eroul de la Sevilla”, fostul portar al Stelei a devenit o legendă în seara de 7 mai 1986, când a reușit o performanță unică: a apărat patru lovituri de departajare consecutive în finala Cupei Campionilor Europeni contra Barcelonei.
Născut pe 1 aprilie 1959, la Semlac, județul Arad, Helmuth Duckadam și-a început cariera în fotbalul profesionist la Constructorul Arad. A evoluat apoi pentru UTA Arad, după care, în 1983, a făcut pasul către Steaua București. Avea doar 24 de ani când a semnat cu formația din Ghencea, pentru care, în 1986, avea să scrie istorie.
În Ghencea, Duckadam a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați portari din generația sa și unul dintre preferații suporterilor roș-albaștri. Cu o statură impunătoare (1,93 m), „Ducka” etala un calm desăvârșit între buturi și avea niște reflexe incredibile. El a avut un rol decisiv în cucerirea mai multe trofee interne și, mai ales, în parcursul european din sezonul 1985-1986.
Numele său avea să devină celebru pe 7 mai 1986, pe stadionul „Raman Sanchez Pizjuan” din Sevilla, în finala Cupei Campionilor Europeni, care a schimbat pentru totdeauna istoria fotbalului românesc. Pe lângă CCE, Duckadam a mai cucerit trei trofee cu Steaua, două titluri de campion și o Cupă a României.
Finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, competiție care acum poartă numele de UEFA Champions League, le-a adus față în față pe Steaua București și pe FC Barcelona. Catalanii erau considerați mari favoriți, mai ales că jucau în Spania. Echipa pregătită de Emeric Ienei a făcut un joc tactic excelent și a reușit să reziste timp de 120 de minute, scorul rămând 0-0. A fost pentru prima dată când nu s-a înscris într-o finala de CCE.
Meciul a fost decis după executarea loviturilor de departajare, iar aici a început legenda lui Helmuth Duckadam. Chiar dacă și steliștii au ratat două penalty-uri, prin Majearu și Boloni, Helmuth Duckadam nu le-a dat nicio șansă celor patru fotbaliști de la FC Barcelona. Pentru „militari” au transformat Lăcătuș și Balint, golurile lor stabilind și rezultatul final: Steaua – Barcelona 2-0.
Uriașul din poarta „militarilor” a avut însă o inspirație divină și a ghicit de fiecare dată colțul în care au șutat jucătorii spanioli. Primul a fost Jose Ramon Alexanko, urmat de Angel Pedraza și de Pichi Alonso. Toți trei au șutat în dreapta lui Duckadam, care s-a opus de fiecare dată.
Condamnat să înscrie pentru a menține vii șansele Barcelonei, Marcos Alonso a fost singurul care a tras în stânga, dar fără sorți de izbândă. Mingea a fost reținută de „Ducka” și Michel Vautro a fost nevoit să fluiere finalul partidei, victoria fiind adjudecată de „viteziștii” Stelei. Așa și-a căpătat Helmuth Duckadam porecla „Eroul de la Sevilla”, nume sub care este cunoscut și în zilele noastre.
După triumful de la Sevilla 1986, cariera lui Duckadam părea gata să ia o ascensiune spectaculoasă. Totuși, destinul a avut alte planuri pentru „Eroul de la Sevilla”. La scurt timp după meciul cu Barcelona, fostul portar s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, care i-au pus capăt carierei de mare performanță. Retras timp de trei ani, Duckadam și-a încercat din nou norocul în 1989, când a evoluat pentru Vagonul Arad.
Ultima sa echipă din CV este însă CPL Arad, pentru care a jucat în sezonul 1993-1994. Chiar dacă nu a mai fost fotbalist, Helmuth Duckadam a rămas o figură marcantă și prezentă în fotbalul românesc. În perioada 2010-2020, el a fost președintele de imagine al clubului patronat de Gigi Becali, FCSB.
În vara anului 1986, la scurt timp după cucerirea CCE, Duckadam a suferit o afecțiune vasculară gravă la brațul drept, cunoscută sub numele de anevrism sau cheag de sânge (tromboză) care bloca circulația. Un cheag de sânge i-a blocat circulația arterială la brațul drept, punându-i în pericol viața și cariera, motiv pentru care a fost operat de urgență la București de către doctorul Vasile Cândea.
Ulterior, s-a menționat că problemele sale vasculare ar fi fost cauzate de sindromul Marfan, o boală rară care dă complicații cardiovasculare. Această afecțiune l-a forțat să se retragă din fotbalul de înaltă performanță la o vârstă foarte tânără.Duckadam avea doar 27 de ani când a plecat de la Steaua. Din fericire, operația a fost un succes, iar brațul „Eroului de la Sevilla” a fost salvat, chiar dacă acest lucru a pus capăt aventurii sale în Ghencea.