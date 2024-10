Duckadam, total surprins de transferul pus la cale de FCSB: „E o isterie, de unde a apărut?”

FCSB pune la cale un nou transfer în perioada de mercato din iarnă. Helmut Duckadam a avut o reacție total neașteptată când a aflat de interesul campioanei României pentru portarul ceh.

Duckadam, total surprins de transferul pus la cale de FCSB

Poarta celor de la FCSB este pe mâinile lui Ștefan Târnovanu în prezent, titular incontestabil. Totuși, soluțiile pentru postul de portar se vor diminua odată ce Andrei Vlad pleacă în această iarnă.

Gigi Becali a pus deja ochii pe goalkeeper-ul Petrolului Ploiești. Se pare că decizia latifundiarului din Pipera l-a șocat pe Helmut Duckadam, care nu se aștepta la un asemenea transfer.

„Am înțeles că și CFR-ul e interesată de Zima, e o isterie, de unde a apărut Zima? Zima are 30 de ani, e normal. Când îi oferi un salariu… Se pare că la Petrolul n-a mai luat salariul de trei luni.

Vine la FCSB, un salariu de 10.000, stă rezervă, liniștit. Cu siguranță el va fi rezervă. Târnovanu, deocamdată, este titularul echipei naționale. În ultimele jocuri, inclusiv cu Sepsi, Târnovanu a apărat foarte bine, n-avem ce să-i reproșăm”, a fost reacția lui Helmut Duckadam pentru

Ștefan Târnovanu, omul meciului Sepsi – FCSB 0-1

FCSB a luat toate cele 3 puncte în ultima etapă după meciul din deplasare cu Sepsi OSK. Ștefan Târnovanu s-a remarcat din nou pe stadionul echipei din Covasna, acolo unde paradele sale au salvat echipa și în confruntările precedente.

„Se întâmplă să ai perioade mai neinspirate. Dacă aș asculta ce zice lumea… Te afectează puțin, dar când ești criticat trebuie să demonstrezi că nu ești acel jucător slab.

Când ești lăudat nu trebuie să ți se urce la cap. Am făcut un meci bun, dar trebuie să o țin tot așa. Habar n-am cum am scos mingea aia, a venit foarte tare, habar n-am cum am scos-o.

În Europa League am făcut un meci aproape perfect, în seara asta la fel, dar Sepsi ne-a pus multe probleme”, a spus Ștefan Târnovanu după victoria cu Sepsi OSK.