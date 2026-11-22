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Lovitură cruntă pentru fotbalul românesc. Fostul mare atacant al lui Dinamo și al echipei naționale, Dudu Georgescu, , în Canada. Gheorghe Turda, cântărețul român de muzică populară, a oferit detalii despre tragedie în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gheorghe Turda a confirmat decesul lui Dudu Georgescu

s-a stins la 76 de ani, departe de țara natală. Vestea cutremurătoare a fost confirmată de cântărețul Gheorghe Turda, care a avut o legătură strânsă cu fostul fotbalist de-a lungul vieții. „Da, a murit. Am primit ieri un telefon. Eu am primit un telefon de la un foarte bun prieten român care este stabilit la Toronto și avea în chirie într-un apartament la el acolo pe Dudu Georgescu și l-au găsit mort în casă. Atât știu. Nu cunosc prea multe decât atât, atât știu că l-au găsit decedat în casă. Se pare să nu fi fost și altceva mai grav, să nu fi fost vreo crimă. Sunt tot felul de supoziții. Nu știu eu. Ce știu doar din vorbele fostului meu coleg, domnul Șandor. Da, atât! Nu cunosc amănunte și vreau să mă… Eu nu pot să vă transmit ceva care nu e adevărat. Era și o supoziție în care se credea că l-au găsit, l-au găsit în… halul în care l-au găsit, probabil decedat și înjunghiat”, a spus Gheorghe Turda în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Legătura dintre Gheorghe Turda și regretatul Dudu Georgescu

Legătura dintre Gheorghe Turda și Dudu Georgescu își are originile într-un vechi loc de muncă comun. Cei doi au lucrat în cadrul M.A.I., fostul fotbalist fiindu-i chiar subordonat cunoscutului interpret de muzică populară. „Mi-a fost subordonat, că el a lucrat o perioadă bună la Direcția de Cultură și Sport la M.A.I., când eu eram șeful Direcției de Cultură și Ansamblului Ciocârlia. Și el era la secția Sport!”, a mai spus Gheorghe Turda.

De ce a plecat Dudu Georgescu din țară, de fapt

Ulterior, Gheorghe Turda a vorbit despre plecarea lui Dudu Georgescu din România. Fostul mare jucător de fotbal și-a dorit să continue să lucreze în sport, alegând să meargă în Canada, la Toronto. Vizitele sale tot mai rare în țara noastră au rărit legătura dintre cei doi. Cântărețul a mai precizat și faptul că soția lui Dudu Georgescu nu s-ar mai fi îngrijit cum se cuvine de el. „Și-a căutat o activitate undeva pe linie de sport… Și a avut, mă rog, o posibilitate de a-și desfășura activitatea în sport în Canada, la Toronto. Nu cunosc amănunte din viața lui. Am ținut legătura foarte rar, pentru că el, dacă a plecat în străinătate, foarte rar venea prin țară. Știu că avea o soție cam… Era de profesie asistentă medicală la noi, la Direcția Medicală a Ministerului. Acolo a lucrat fosta lui nevastă. Din câte am înțeles, nu prea l-a îngrijit, l-a abandonat. E un destin foarte dureros!”.

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Portretul lui Dudu Georgescu. Cum era, de fapt, fostul mare atacant dinamovist

Gheorghe Turda a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Dudu Georgescu, pe care l-a lăudat pentru caracterul pe care l-a avut, dar mai ales pentru ajutorul pe care îl oferea tuturor celor din jurul său. „El a fost în subordinea mea la Direcția de Cultură și Sport la noi, când eram eu șeful acolo. Era un om deosebit, stăruitor, ajuta pe toată lumea, îi ajuta și prin și prin profesionalismul lui și prin activitatea lui de mare sportiv. Un om de un caracter deosebit, de un caracter exemplar!”, a conchis Gheorghe Turda la FANATIK SUPERLIGA.

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