Duel încins între Cristi Chivu și Antonio Conte înainte de Inter – Napoli! De unde a plecat totul

Inter și Napoli sunt gata de spectacol duminică, de la ora 21:45. Cu o victorie, nerazzurri ar putea să-i scoată pe napoletani din cursa pentru Scudetto, iar acest lucru încinge și mai tare spiritele. Rivalitatea dintre Chivu și Conte a crescut tot mai tare cu fiecare partidă directă.

Cristi Chivu îi poartă un respect uriaș antrenorului Antonio Conte

Cristi Chivu și Antonio Conte se știu de foarte mult timp, iar cei doi s-au întâlnit chiar și din postura de jucători. Antrenorul român a dezvăluit că îi poartă un respect enorm pentru ceea ce reprezintă ca antrenor și că are foarte multe de învățat de la el.

„Am un mare respect pentru Conte ca antrenor. L-am întâlnit de câteva ori când eram jucător și chiar l-am felicitat pentru ceea ce a reușit să aducă echipei. A evoluat, este un învingător, iar noi, cei tineri, avem multe de învățat. Pentru mine, nu există comparație între Chivu și Conte”, a mai spus Cristian Chivu înainte de Inter – Napoli.

Momentele care au declanșat rivalitatea între Chivu și Conte

Cu toate acestea, conflictele dintre cei doi au început încă de la primul duel direct din postura de antrenori. Pe 18 mai 2025, pe stadionul Tardini, în penultima etapă a campionatului, Parma se lupta pentru a evita retrogradarea în timp ce formația lui Conte se lupta pentru titlul de campioană.

„Ducalii” au obținut un 0-0, în timp ce Inter se duela cu Lazio pe „Giuseppe Meazza”. Meciul a fost extrem de încordat, cu foarte multe bare și intervenții ale portarilor. În acel meci, Antonio Conte a avut un conflict verbal cu o persoană de pe banca Parmei, cel mai probabil Antonio Gagliardi, fost secund al lui Chivu și analist video timp de zece ani la naționala Italiei: „Abia aștepți, jegosule… vin după tine”, i-a transmis Conte după ce tabăra lui Napoli s-a bucurat în urma egalării lui Lazio.

Napoletanii au învins cu 3-1, iar președintele Marotta a declarat după partidă că penalty-ul discutabil oferit formației lui Conte pentru contactul dintre Di Lorenzo și Mkhitaryan a influențat decisiv jocul. Atunci, antrenorul lui Napoli a declarat că el nu și-a pus niciodată președinții să iasă în spațiul public pentru a ataca arbitrajele, lăsând de înțeles că antrenorul român ar fi făcut acest lucru: „Nu le-am cerut niciodată președinților mei să joace rolul de tată. Așa se diminuează și antrenorul; eu m-am apărat întotdeauna singur”, a spus el.

Cristi Chivu a continuat să fie elegant. Cum i-a răspuns lui Antonio Conte

Cristi Chivu nu i-a răspuns cu aceeași monedă tehnicianului italian. Mai mult decât atât, el a explicat că nu se va plânge niciodată de astfel de lucruri deoarece nu îi stă în caracter: „Eu nu plâng, nu voi veni niciodată să mă plâng, pentru că am demnitate și o abordare diferită. Irosim prea multă energie. Nu mă interesează reputația, nici să arăt cât de bun sunt; jucătorii trebuie să se gândească doar să joace. Încerc să schimb lucrurile, dar deocamdată lupt singur”, a spus Cristi Chivu despre subiect.

Pe lângă tensiunile între Conte și Chivu, a mai existat un schimb de replici Conte – Lautaro Martinez. Cei doi au avut mai multe neînțelegeri pe vremea când Antonio Conte antrena Inter, între 2019 și 2021.