Duel încins între Cristi Chivu și Antonio Conte înainte de Inter – Napoli! De unde a plecat totul

Inter și Napoli sunt gata de spectacol duminică, de la ora 21:45. Cu o victorie, nerazzurri ar putea să-i scoată pe napoletani din cursa pentru Scudetto, iar acest lucru încinge și mai tare spiritele. Rivalitatea dintre Chivu și Conte a crescut tot mai tare cu fiecare partidă directă.
Cristi Chivu și Antonio Conte se știu de foarte mult timp, iar cei doi s-au întâlnit chiar și din postura de jucători. Antrenorul român a dezvăluit că îi poartă un respect enorm pentru ceea ce reprezintă ca antrenor și că are foarte multe de învățat de la el.
Tot el a dezvăluit că, momentan, nu există termen de comparație între Chivu și Conte: „Am un mare respect pentru Conte ca antrenor. L-am întâlnit de câteva ori când eram jucător și chiar l-am felicitat pentru ceea ce a reușit să aducă echipei. A evoluat, este un învingător, iar noi, cei tineri, avem multe de învățat. Pentru mine, nu există comparație între Chivu și Conte”, a mai spus Cristian Chivu înainte de Inter – Napoli.
Cu toate acestea, conflictele dintre cei doi au început încă de la primul duel direct din postura de antrenori. Pe 18 mai 2025, pe stadionul Tardini, în penultima etapă a campionatului, Parma se lupta pentru a evita retrogradarea în timp ce formația lui Conte se lupta pentru titlul de campioană.
„Ducalii” au obținut un 0-0, în timp ce Inter se duela cu Lazio pe „Giuseppe Meazza”. Meciul a fost extrem de încordat, cu foarte multe bare și intervenții ale portarilor. În acel meci, Antonio Conte a avut un conflict verbal cu o persoană de pe banca Parmei, cel mai probabil Antonio Gagliardi, fost secund al lui Chivu și analist video timp de zece ani la naționala Italiei: „Abia aștepți, jegosule… vin după tine”, i-a transmis Conte după ce tabăra lui Napoli s-a bucurat în urma egalării lui Lazio.
Un alt episod dintre cei doi a avut loc în partida tur a acestei stagiuni, din luna octombrie. Napoletanii au învins cu 3-1, iar președintele Marotta a declarat după partidă că penalty-ul discutabil oferit formației lui Conte pentru contactul dintre Di Lorenzo și Mkhitaryan a influențat decisiv jocul. Atunci, antrenorul lui Napoli a declarat că el nu și-a pus niciodată președinții să iasă în spațiul public pentru a ataca arbitrajele, lăsând de înțeles că antrenorul român ar fi făcut acest lucru: „Nu le-am cerut niciodată președinților mei să joace rolul de tată. Așa se diminuează și antrenorul; eu m-am apărat întotdeauna singur”, a spus el.
Cristi Chivu nu i-a răspuns cu aceeași monedă tehnicianului italian. Mai mult decât atât, el a explicat că nu se va plânge niciodată de astfel de lucruri deoarece nu îi stă în caracter: „Eu nu plâng, nu voi veni niciodată să mă plâng, pentru că am demnitate și o abordare diferită. Irosim prea multă energie. Nu mă interesează reputația, nici să arăt cât de bun sunt; jucătorii trebuie să se gândească doar să joace. Încerc să schimb lucrurile, dar deocamdată lupt singur”, a spus Cristi Chivu despre subiect.
Pe lângă tensiunile între Conte și Chivu, a mai existat un schimb de replici Conte – Lautaro Martinez. Cei doi au avut mai multe neînțelegeri pe vremea când Antonio Conte antrena Inter, între 2019 și 2021.