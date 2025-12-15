Duel între CSM Bucureşti şi Rapid pentru două vedete de Champions League! Una dintre ele a semnat contractul

ADVERTISEMENT

CSM Bucureşti este într-o situaţie dificilă în acest sezon, mai multe nume importante anunţându-şi plecarea de la campioana României. „Tigroaicele” au numit-o pe , iar acum sunt aşteptate mai multe transferuri de top.

CSM Bucureşti şi Rapid, duel pentru Dmitrieva şi Cvijic! Rusoaica a semnat cu CSM Bucureşti

Dar CSM Bucureşti are concurenţă din partea Rapidului. Echipa giuleşteană vrea să se întărească pentru sezonul viitor şi a pus ochii pe două vedete de la Ferencvaros. Este vorba de coordonatorul Daria Dmitrieva şi pivotul Dragana Cvijic.

ADVERTISEMENT

Din informaţiile FANATIK, pe fir a intrat CSM Bucureşti pentru cele două jucătoare şi le-a propus contracte superioare din punct de vedere financiar. Iar un prim „război” a fost câştigat de „tigroaice”, care au acontat-o pe Dmitrieva. scrie că rusoiaca a semnat cu CSM.

Trei jucătoare de la Ferencvaros, transferate la pachet de CSM în vară?!

Dragana Cvijic este şi ea foarte aproape de o revenire la CSM Bucureşti, la fel ca şi colega ei din poartă, Laura Glauser. Astfel, nu mai puţin de trei jucătoare de la Ferencvaros ar putea veni, la pachet, în vară, de la echipa maghiară.

ADVERTISEMENT

Până acum, şi-au anunţat plecarea de la CSM Bucureşti nu mai puţin de cinci jucătoare: Elizabeth Omoregie, , Trine Ostergaard, Djurdina Jaukovic şi Inger Smits.

ADVERTISEMENT

Bojana Popovic va intra în rol la CSM Bucureşti din finalul acestui an. Ea va debuta în ultima etapă din 2025, pe 29 decembrie, în meciul cu HC Zalău. „Tigroaicele” sunt pe primul loc în Liga Florilor, cu maximum de puncte în nouă meciuri.