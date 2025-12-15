Sport

Duel între CSM Bucureşti şi Rapid pentru două vedete de Champions League! Una dintre ele a semnat contractul

CSM Bucureşti şi Rapid se luptă pentru două handbaliste de Champions League. Una dintre ele a semnat deja contractul cu "tigroaicele".
Marian Popovici
15.12.2025 | 18:57
EXCLUSIV FANATIK
CSM Bucureşti este într-o situaţie dificilă în acest sezon, mai multe nume importante anunţându-şi plecarea de la campioana României. „Tigroaicele” au numit-o pe Bojana Popovic la cârma echipei, iar acum sunt aşteptate mai multe transferuri de top.

CSM Bucureşti şi Rapid, duel pentru Dmitrieva şi Cvijic! Rusoaica a semnat cu CSM Bucureşti

Dar CSM Bucureşti are concurenţă din partea Rapidului. Echipa giuleşteană vrea să se întărească pentru sezonul viitor şi a pus ochii pe două vedete de la Ferencvaros. Este vorba de coordonatorul Daria Dmitrieva şi pivotul Dragana Cvijic.

Din informaţiile FANATIK, pe fir a intrat CSM Bucureşti pentru cele două jucătoare şi le-a propus contracte superioare din punct de vedere financiar. Iar un prim „război” a fost câştigat de „tigroaice”, care au acontat-o pe Dmitrieva. Gsp scrie că rusoiaca a semnat cu CSM.

Trei jucătoare de la Ferencvaros, transferate la pachet de CSM în vară?!

Dragana Cvijic este şi ea foarte aproape de o revenire la CSM Bucureşti, la fel ca şi colega ei din poartă, Laura Glauser. Astfel, nu mai puţin de trei jucătoare de la Ferencvaros ar putea veni, la pachet, în vară, de la echipa maghiară.

Până acum, şi-au anunţat plecarea de la CSM Bucureşti nu mai puţin de cinci jucătoare: Elizabeth Omoregie, Gabriela Moreschi, Trine Ostergaard, Djurdina Jaukovic şi Inger Smits.

Bojana Popovic va intra în rol la CSM Bucureşti din finalul acestui an. Ea va debuta în ultima etapă din 2025, pe 29 decembrie, în meciul cu HC Zalău. „Tigroaicele” sunt pe primul loc în Liga Florilor, cu maximum de puncte în nouă meciuri.

  • 5 jucătoare şi-au anunţat plecarea de la CSM Bucureşti
  • 1 este locul ocupat în campionat de CSM Bucureşti
