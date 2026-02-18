Sport
Duel românesc în Europa League! Răzvan Lucescu și Ionuț Radu, față în față. „Va fi nevoie de 150% pentru a obține un rezultat pozitiv”

Răzvan Lucescu și Ionuț Radu, față în față în play-off-ul Europa League. PAOK și Celta Vigo se duelează la Salonic, iar antrenorul român se așteaptă la un meci complicat.
Alex Bodnariu
18.02.2026 | 21:50
PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, și Celta Vigo, formația la care joacă portarul român Ionuț Radu, se vor duela joi seară, la Salonic, în manșa tur a play-off-ului Europa League. Tehnicianul din țara noastră a prefațat jocul de pe Toumba. Se anunță un duel extrem de interesant.

Partida de pe Toumba pare să fie una echilibrată. PAOK Salonic ar putea avea avantajul terenului propriu, însă Celta traversează un sezon foarte bun. Echipa lui Ionuț Radu este văzută de mulți drept una dintre favoritele la câștigarea trofeului Europa League.

Cele două echipe s-au întâlnit și în faza principală a competiției. Atunci, meciul s-a jucat în Spania, iar Celta Vigo s-a impus cu scorul de 3-1. Totuși, echipa lui Ionuț Radu nu a reușit să prindă un loc în top 8 și este nevoită să dea piept din nou cu grecii, de această dată în play-off-ul Europa League.

Răzvan Lucescu, mesaj ferm înaintea confruntării cu Ionuț Radu

Antrenorul român de la PAOK, Răzvan Lucescu, se așteaptă la un meci dificil în fața celor de la Celta, însă știe cum echipa sa poate câștiga partida din manșa tur. Tehnicianul grupării din Salonic este de părere că jucătorii săi trebuie să arate determinare, întrucât vor da piept cu un adversar dintr-un campionat puternic.

„Sunt două meciuri diferite. Atunci traversam un moment complicat și, la două zile distanță, urma derby-ul cu Olympiacos. Nu aveam voie să pierdem. Strategia a fost diferită. Acum avem mai multă încredere și o mentalitate mai bună. Celta a urcat în clasament în Spania, va fi un meci dificil pentru ambele echipe. Trebuie să fim atenți la fiecare detaliu.

Avem multe partide grele și trebuie să avem mintea limpede. În ciuda absențelor, trebuie să intrăm cu forță și fiecare jucător să arate că poate face față. Să lupte și să dea totul, cu sau fără minge. Va fi nevoie de 150% pentru a obține un rezultat pozitiv.

Multe echipe europene reușesc asta și luptă și pentru titlu. În Grecia presiunea internă este diferită, iar fotbalul este complicat, dar frumos. Nu avem mereu cea mai mare calitate, însă există echipe cu valoare și altele care compensează prin luptă. Nu există marjă de eroare. Până acum am răspuns bine pe toate fronturile. Trebuie să fim pregătiți la fiecare meci”, a declarat Răzvan Lucescu înainte de PAOK – Celta Vigo.

Alex Bodnariu
