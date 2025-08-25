Sport

Duel românesc în prima etapă din Grecia! Cum s-au descurcat Răzvan Lucescu, Andrei Ivan și Răzvan Marin în startul noului sezon

Debut bun pentru Răzvan Marin în campionatul Greciei. Mijlocașul român a învins echipa lui Andrei Ivan. Ce a făcut PAOK Salonic în prima rundă.
Alex Bodnariu
25.08.2025 | 18:25
Duel romanesc in prima etapa din Grecia Cum sau descurcat Razvan Lucescu Andrei Ivan si Razvan Marin in startul noului sezon
Răzvan Marin și Andrei Ivan s-au duelat în prima etapă din campionatul Greciei. AEK Atena s-a impus cu 2-0 pe teren propriu, în fața celor de la Panserriakos. Cei doi fotbaliști români nu au avut prea multe reușite pe teren.

AEK Atena, echipa care l-a adus pe Răzvan Marin în această vară de la Cagliari, a debutat cu dreptul în campionatul Greciei. Gruparea din capitală a câștigat cu 2-0 meciul cu Panserriakos, grație golurilor înscrise de Zini și Mantalos. Ambele reușite au venit în prima repriză.

Răzvan Marin și-a făcut apariția pe teren în minutul 36 al partidei. Jucătorul român a intrat în locul lui Zini. Mijlocașul a expediat un șut pe poartă, însă nu a reușit să aducă foarte mult pe faza ofensivă.

În schimb, Andrei Ivan, jucătorul cedat de Universitatea Craiova în Grecia, la Panserriakos, a fost titular în meciul cu AEK, dar a rezistat doar până în minutul 84, când a fost înlocuit de Doinralis. Vârful din România a creat puțin pericol și mai are de așteptat până va înscrie primul său gol pentru noua echipă.

Răzvan Lucescu a început cu dreptul noul sezon

Și PAOK, echipa pregătită de Răzvan Lucescu, a debutat duminică în campionatul elen. Gruparea din Salonic a obținut o victorie la limită pe teren propriu, 1-0 în fața celor de la AEL Larissa. Despodov a adus golul victoriei în partea secundă a meciului.

