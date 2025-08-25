Duel românesc în prima etapă din Grecia! Cum s-au descurcat Răzvan Lucescu, Andrei Ivan și Răzvan Marin în startul noului sezon

Răzvan Marin și Andrei Ivan s-au duelat în prima etapă din campionatul Greciei. AEK Atena s-a impus cu 2-0 pe teren propriu, în fața celor de la Panserriakos. Cei doi fotbaliști români nu au avut prea multe reușite pe teren.

Duel românesc în prima etapă din Grecia. Cum s-au descurcat Marin și Ivan în AEK – Panserriakos

, a debutat cu dreptul în campionatul Greciei. Gruparea din capitală a câștigat cu 2-0 meciul cu Panserriakos, grație golurilor înscrise de Zini și Mantalos. Ambele reușite au venit în prima repriză.

Răzvan Marin și-a făcut apariția pe teren în minutul 36 al partidei. Jucătorul român a intrat în locul lui Zini. Mijlocașul a expediat un șut pe poartă, însă nu a reușit să aducă foarte mult pe faza ofensivă.

, la Panserriakos, a fost titular în meciul cu AEK, dar a rezistat doar până în minutul 84, când a fost înlocuit de Doinralis. Vârful din România a creat puțin pericol și mai are de așteptat până va înscrie primul său gol pentru noua echipă.

Răzvan Lucescu a început cu dreptul noul sezon

Și PAOK, echipa pregătită de Răzvan Lucescu, a debutat duminică în campionatul elen. Gruparea din Salonic a obținut o victorie la limită pe teren propriu, 1-0 în fața celor de la AEL Larissa. Despodov a adus golul victoriei în partea secundă a meciului.

PAOK și AEK Atena sunt acum cu gândul la meciurile din cupele europene. Echipa lui Răzvan Lucescu se va lupta joi pentru calificarea în Europa League cu Rijeka. În tur, croații au câștigat pe teren propriu cu 1-0. În schimb, formația la care joacă Răzvan Marin a remizat în prima manșă a play-off-ului Conference League cu Anderlecht.