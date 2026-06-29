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Duel-șoc Argentina – Brazilia în semifinalele CM 2026!? Ce adversari mai au cele două rivale de moarte până în penultimul act

Brazilia și-a făcut datoria, a învins-o cu 2-1 pe Japonia, și continuă cursa spre al șaselea titlu mondial. În drumul spre trofeu, „Selecao” ar putea întâlni marea rivală, Argentina, în semifinalele CM 2026
Cristian Măciucă
30.06.2026 | 00:21
Duelsoc Argentina Brazilia in semifinalele CM 2026 Ce adversari mai au cele doua rivale de moarte pana in penultimul act
SPECIAL FANATIK
Duel-șoc Argentina – Brazilia în semifinalele CM 2026!? Ce adversari mai au cele două rivale de moarte până în penultimul act. FOTO: Fanatik
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Brazilia a câștigat dramatic meciul din 16-imile CM 2026, scor 2-1, cu Japonia, grație unui gol marcat de Gabriel Martinelli în minutul 90+5. Naționala lui Carlo Ancelotti are obiectiv al 6-lea titlu mondial, dar, în calea ei, poate ieși chiar campioana en-titre și rivala de moarte, Argentina. Cele două se pot întâlni în semifinale.

Argentina – Brazilia poate fi una din semifinalele CM 2026

Brazilia a început cu dreptul fazele eliminatorii de la CM 2026 și își așteaptă adversara din optimi. De cealaltă parte, Argentina se pregătește pentru duelul cu Capul Verde, programat sâmbătă, 4 iulie, de la ora 01:00. Tabloul competiției oferă deja un scenariu care îi face pe fanii fotbalului să viseze la un nou Superclasico al Americii de Sud, de această dată în semifinalele Cupei Mondiale. Cele două rivale se află pe aceeași jumătate de tablou și, dacă își câștigă meciurile, se pot înfrunta în „careul de ași”.

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Deși a obținut biletele pentru optimi, grație golurilor marcate de Casemiro și Martinelli, Brazilia are viață grea până la un eventual duel cu Argentina. În următoarea fază eliminatorie de la CM 2026, „Selecao” va da piept cu învingătoarea duelului Norvegia – Coasta de Fildeș, care are loc marți, 30 iunie, ora 20:00. Apoi, dacă va ajunge în sferturii, naționala lui Carlo Ancelotti va da peste Mexic, Ecuador, Anglia sau RD Congo, în funcție de rezultatele din partea ei de tablou.

Traseu mai lejer pentru „pume”

În 16-imi, Argentina va înfrunta revelația CM 2026, naționala Insulelor Capului Verde. Chiar dacă Joao Paulo și colegii săi au impresionat la turneul final, campioana mondială în exercițiu ar trebui să treacă fără emoții de africani. Mai ales cu Lionel Messi în formă de zile mari. „The G.O.A.T.” e golgheterul la zi al competiției, cu 6 reușite.

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Dacă își va confirma statutul de favorită și va trece de Capul Verde, naționala lui Scaloni va înfrunta în optimi câștigătoarea meciului Australia – Egipt, care se joacă vineri, 3 iulie, de la ora 21:00. Ulterior, în sferturile de finală, adversarele potențiale pentru Argentina sunt Elveția, Algeria, Columbia sau Ghana. În cazul în care vor ajunge în „careul de ași”, Argentina – Brazilia va fi a doau semifinală și se va juca pe 15 iulie, de la ora 22:00, la Atlanta.

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Programul pentru un posibil Superclasico la CM 2026

Brazilia

  • Optimi: câștigătoarea Norvegia – Coasta de Fildeș;
  • Sferturi: una dintre Mexic, Ecuador, Anglia sau RD Congo;
  • Semifinale: posibil Argentina.

Argentina

  • Optimi: Insulele Capului Verde;
  • Sferturi: posibil Australia, Egipt, Elveția, Algeria, Columbia sau Ghana;
  • Semifinale: posibil Brazilia.

Argentina și Brazilia nu s-au mai întâlnit de 36 de ani la Campionatul Mondial

Dacă Argentina și Brazilia se vor întâlni în semifinale la CM 2026, acesta ar fi primul Superclasico la CM după 36 de ani, de la celebrul meci din optimile ediției din Italia ’90, atunci când „pumele” se impuneau cu 1-0, grație golului marcat de Caniggia (81). Totodată, ar fi prima confruntare dintre cele două în semifinalele unui Campionat Mondial.

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Toate confruntările Argentina – Brazilia de la CM

  • CM 1974 (faza a doua a grupelor): Brazilia – Argentina 2-1
  • CM 1978 (faza a doua a grupelor): Argentina – Brazilia 0-0
  • CM 1982 (faza a doua a grupelor): Brazilia – Argentina 3-1
  • CM 1990 (optimi de finală): Argentina – Brazilia 1-0

1,67 este cota SUPERBET pentru „peste 2,5 goluri” în meciul Argentina – Capul Verde din 16-imile CM 2026

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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