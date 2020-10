Duel șoc în grupele Ligii Campionilor: Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo. Cifrele unei rivalități istorice

Duel șoc în grupa G a Ligii Campionilor unde Juventus a nimerit într-o grupă cu Barcelona, Dinamo Kiev și Ferencvaros, iar o întreagă planetă va urmări confruntarea celor mai buni fotbaliști din lume: Messi și Cristiano Ronaldo.

Astfel, vom avea încă două episoade ale celei mari rivalități din fotbalul zilelor noastre. FANATIK vă prezintă cifrele incredibile ale acestor doi fotbaliști imenși, care au fost sarea și piperul fotbalului în ultimul deceniu.

Cei mai bine plătiți fotbaliști din lume s-au întâlnit de 35 de ori, iar Messi a câștigat 16 meciuri, cu 6 mai mult decât Cristiano Ronaldo, 9 dintre dueluri încheindu-se la egalitate. Însă Messi i-a dat lovitura de grație lui Cristiano Ronaldo în 2009, când a câștigat Liga Campionilor cu Barcelona, chiar în fața portughezului, care juca la Manchester United, scor 2-0.

Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo în El Clasico

Și la capitolul meciuri directe în El Clasico, Messi are câștig de cauză: 20 de goluri înscrise și 11 pase decisive, față de 18 ale portughezului și doar o pasă decisivă. Tot Messi are avantaj și în noul joc FIFA 21, unde are un punctaj mai mare decât Cristiano Ronaldo.

În perioada Manchester United, Cristiano Ronaldo nu a reușit nimic notabil în cele 3 întâlniri directe cu Messi, ba mai mult, a pierdut finala Ligii Campionilor, în timp ce Messi a reușit un gol.

Și la capitolul înfruntări directe la nivelul echipelor naționale, lupta e foarte strânsă între cei doi: Ronaldo are un gol înscris în poarta Argentinei sub ochii lui Messi, în timp ce argentianul are un gol și un assist, dar portughezul are 101 goluri înscrise pentru națională, față de 70 cât are Messi.

Cristiano Ronaldo îi ia fața lui Messi la capitolul goluri marcate în Champions League

Portughezul reușește în sfârșit să îi ia fața lui Messi, într-un clasament al golurilor marcate în UEFA Champions League. Ronaldo, ajuns la 35 de ani, are 170 de meciuri în UCL, cu 37 peste starul argentian, care însă e cu 2 ani mai tânăr (33 de ani). Portughezul are o eficacitate incredibilă, reușind să înscrie 130 de goluri, în timp ce Messi a dat 115 goluri în 143 de meciuri.

Chiar dacă Ronaldo are mai multe goluri marcate, cu 15 peste rivalul său, Lionel Messi, argentianul are cu 37 de meciuri mai puțin mai puțin și fiind cu doi ani mai tânăr ar putea să îl depășească pe portughez în următorii ani, dacă ținem cont că are un procentaj mai bun: 0,8 goluri pe meci, față de 0,76 cât are Cristiano.

Messi și Cristiano Ronaldo se întâlnesc pentru prima oară în grupele UEFA Champions League, într-o grupă în care a avut ghinionul să nimerească și Mircea Lucescu, dar și campioana Ungariei, Ferencvaros, care a reveni în cea mai tare competiție din lume după 25 de ani și vor aduce la Budapesta pe Juventus și Barcelona.

