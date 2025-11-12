Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în Sondajul național FANATIK / INSCOP Research

ADVERTISEMENT

Barometrul Național al Sportului Românesc, realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK, este cel mai mare astfel de proiect din ultimii ani. Oferă informații în premieră despre opiniile fanilor români la cele mai fierbinți subiecte din sport, la un nivel de acuratețe fără precedent.

Cum au votat românii: 54,3% pentru FCSB, 29,9% pentru CSA Steaua.

În sondajul realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK, fanii au răspuns la întrebarea care a stârnit foarte multe discuții contradictorii în ultimii ani. „În opinia dumneavoastră, cine este continuatoarea echipei Steaua, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986?”. Fanii au ales între FCSB și CSA Steaua.

Peste jumătate dintre cei care au participat la acest sondaj, 54,3 la sută, consideră că FCSB este adevărata continuatoare a echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986. În vreme ce 29,9 la sută au ales-o pe CSA Steaua București, formația din Liga 2, drept adevărata echipă care a scris istorie în fotbalul românesc. 15,7% au ales varianta „nu știu / nu răspund”.

Cum a fost realizat, de fapt, sondajul FANATIK

Barometrul Național al Sportului Românesc, realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK este un proiect reprezentativ la nivel național. Vorbim despre un sondaj cu marjă de eroare +/- 2,5%, mult mai mică decât sondajele obișnuite. Au fost până acum publicate două sondaje.

Primul a dezvăluit cine este, în opinia iubitorilor sportului din țara noastră, cel mai mare sportiv român din istorie. . De asemenea, fanii au spus și cine cred că va câștiga titlul în SuperLiga în acest sezon. .

Criterii, voturi și metodologia completă

Sondajul realizat de la comanda FANATIK a fost realizată pe un număr record de 1500 de repondenți, ceea ce înseamnă o acuratețe mult mai mare. Marja de eroare este +/- 2,5% mult mai mică decât la sondajele obișnuite, care se fac pe un eșantion de doar 1100 repondenți. Datele pentru acest sondaj au fost culese în perioada 10-21 octombrie.

FCSB primește votul tinerilor: 58 la sută din categoria 18-29 ani. CSA Steaua ia cel mai mult din categoria 45-59 de ani

61 la sută dintre bărbații care au votat în acest sondaj au considerat că FCSB este continuatoarea clubului Steaua. Dintre femeile care au participat la sondaj, au fost 43 la sută care au ales-o pe FCSB. De asemenea, este interesant că FCSB primește cele mai multe voturi din categoria 18-29 de ani, unde are 58 la sută. În vreme ce CSA Steaua primește cele mai multe voturi de la categoria 45-59 de ani, unde are 32 la sută.

Cât contează brandul „Steaua” pentru noile generații de fani

Pentru o parte importantă dintre fanii tineri din România, această dispută pentru brandul Steaua are foarte puțin sens. Asta pentru că noile generații au crescut cu FCSB și iubesc această echipă fără să aibă nevoie de asocierea numelui cu Steaua. Orlando Nicoară, directorul firmei care deține drepturile TV, preciza în urmă cu aproximativ o lună că brandul FCSB a devenit mai puternic decât brandul Steaua.

Cei mai mulți români ar vrea să vadă un meci direct FCSB – CSA Steaua în SuperLiga

FCSB și CSA Steaua nu s-au înfruntat niciodată la nivel de seniori. Au fost două dueluri în Liga 3 între CSA Steaua și FCSB 2, echipa a doua a lui Gigi Becali. Majoritatea fanilor din România își doresc să vadă un meci între CSA Steaua și FCSB în SuperLiga.

Parte din Barometrul Național al Sportului Românesc, realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK a fost și sondajul legat de următoarea întrebare: „Ați dori să vedeți un meci FCSB – CSA Steaua București în prima ligă de fotbal a României?”.

70,8 la sută dintre cei care au răspuns la acest sondaj au spus că ar vrea să vadă o astfel de partidă în SuperLiga. 28 la sută au spus că nu și-ar dori un duel între cele două rivale în prima ligă, în vreme ce 1,2 la sută au preferat să nu răspundă la această întrebare. Rămâne de văzut dacă pentru sezonul viitor CSA Steaua va obține drept de promovare. Un duel între cele două echipe în SuperLiga ar putea avea loc cel mai devreme în sezonul 2027-2028.

De ce românii asociază FCSB cu performanțele europene din 1986

Steaua a realizat cea mai mare performanță a fotbalului românesc în 1986, când a câștigat Cupa Campionilor Europeni după finala cu FC Barcelona. Fanii FCSB consideră că echipa lui Gigi Becali este continuatoarea de drept a clubului Steaua. În opiia lor, FCSB a preluat elementele de identitate de la AFC Steaua, după ce această echipă a intrat în faliment. AFC Steaua a existat între 1998 și 2003 și a fost condusă de Viorel Păunescu și mai apoi chiar de Gigi Becali. AFC Steaua avea un drept de folosință a mărcii Steaua pe o perioadă de 20 de ani, începând din 1998.

Judecătorii au considerat că această continuitate nu poate fi dovedită prin acte, astfel că FCSB a rămas fără dreptul de a folosi numele și emblema istorice. Decizii ale instanțelor pe care fanii FCSB le-au catalogat ca nedrepte și consideră că problema continuității poate fi decisă doar de UEFA. Până recent, UEFA afișa sigla FCSB în dreptul câștigătoarei trofeului din 1986. Recent, forul continental a modificat pe site-ul oficial și a pus sigla pe care Steaua o avea în 1986, siglă aflată în prezent în portofoliul CSA.

Cum a ajuns Gigi Becali șef peste Steaua

Secția de fotbal a CSA Steaua a fost închisă în 1998, când a fost înființată societatea AFC Steaua, a cărei acționar majoritar era Viorel Păunescu. A existat la acea vreme un acord între CSA Steaua și AFC Steaua prin care societatea lui Viorel Păunescu primea gratuit întreg lotul de jucători, dar și dreptul de a folosi toate elementele mărcii Steaua pe o perioadă de 20 de ani.

Până în 1998, CSA Steaua traversase o perioadă excelentă din punct sportiv, cu 6 titluri consecutive de campioană și trei calificări, tot consecutive, în grupele Ligii Campionilor. După 1998, de la trecerea la AFC Steaua, nivelul performanțelor a scăzut dramatic, iar problemele financiare au început să apară.

Gigi Becali a împrumutat în mai multe rânduri pe AFC Steaua, pentru ca în cele din urmă să devină acționar majoritar al clubului. Dar datoriile la stat erau în continuare foarte mari, aproximativ 12 milioane de dolari. AFC Steaua a intrat în cele din urmă în faliment, iar la scurt timp după, în 2003, Gigi Becali a înființat Fotbal Club Steaua București, actuala FCSB, care a preluat lotul de jucători și locul în prima ligă deținute de AFC Steaua.

Când s-a rupt, de fapt, Steaua: istoria conflictului FCSB–CSA

În 2004, Gigi Becali făcea o cerere către CSA Steaua pentru a primi, la rândul său, drept de folosință a mărcii Steaua, așa cum avea AFC. Doar că a fost refuzat de conducerea clubului deținut de MAPN. Becali a înregistrat la OSIM denumirea Fotbal Club Steaua București.

Nume pe care echipa din SuperLiga l-a purtat până în 2017, când a trecut la actuala denumire, FCSB, obligată de verdictul dat de judecători în procesul pentru nume și marcă. Deja, la acel moment echipa își schimbase și sigla, trecând la cea pe care o folosește și în prezent.

Procesul a început în 2011, iar prima mare lovitură pentru echipa lui Becali a venit în decembrie 2014, când pe tabelă a apărut FC Gazde în loc de Fotbal Club Steaua București. A fost o primă decizie, contestată la vremea respectivă de avocații lui Gigi Becali. S-a trecut ulterior la denumirea FCSB, după ce procesul a fost pierdut definitiv, la Înalta Curte, în 2017.

Cine conduce acum CSA Steaua

CSA Steaua este în prezent club de drept public, în subordinea MAPN. Tocmai din acest motiv, formația pregătită de Daniel Oprița nu are drept de promovare. Ar trebui să facă o asociere, să devină club de drept privat, pentru a putea primi dreptul de promovare. Cel mai devreme, acest lucru s-ar putea întâmpla pentru sezonul 2026-2027.

Pentru acest sezon de Liga 2, secția de fotbal a CSA Steaua are un buget de aproximativ 1,5 milioane de euro. Două treimi din această sumă este asigurată de MAPN, în vreme ce restul vine de la sponsori și de la încasările din bilete și drepturi TV. CSA Steaua și-a reactivat secția de fotbal în 2017, iar promovarea în Liga 2 venea în 2021. Echipa este de atunci blocată fără drept de promovare.

Ionuț Moșteanu, omul care conduce în prezent MAPN, a anunțat că intenția sa este să rezolve asocierea dintre CSA Steaua și un partener privat, astfel încât clubul să primească dreptul de promovare pentru sezonul viitor. Este o problemă care a provocat multe divergențe în cadrul clubului, fanii fiind nemulțumiți de pașii pe loc pe care Steaua îi face.

Ce urmează pentru CSA Steaua dacă nu primește drept de promovare

Problema asocierii pentru a obține dreptul de promovare a creat disensiuni chiar și între suporterii formației din Liga 2. În vreme ce unii susțin această variantă a asocierii, alții consideră că nu ar fi oportună. Ar duce practic la formarea unei noi entități, așa cum s-a întâmplat în 1998, iar unii fani nu își doresc asta. Doar că în actuala formă de organizare, clubul nu poate primi dreptul de promovare de la FRF.

Dacă nu se găsește o soluție de asociere până în iulie 2026, CSA Steaua ar urma să înceapă și sezonul 2026-2027 fără drept de promovare. Ceea ce ar însemna că echipa ar urma să joace în Liga 2 cel puțin alte două sezoane. Fanii care nu susțin asocierea spun că Steaua ar trebui să ceară la TAS dreptul de promovare, deoarece nu legea ar interzice Steaua în prima ligă, ci un paragraf din regulamentul de licențiere al FRF. Steaua nu a mers până acum la TAS atunci când i s-a respins dosarul de licențiere pentru SuperLiga.

Cum a influențat disputa dintre CSA Steaua și FCSB imaginea fotbalului românesc

Disputa legală dintre CSA Steaua și FCSB provoacă multe contradicții pentru fanii din România, dar în străinătate este mai mult confuzie. Adversarele celor de la FCSB din Europa League au scris pe rețelele de socializare că vor înfrunta Steaua, dovadă că nu sunt la curent cu ultimele decizii ale instanțelor.

Au existat și publicații europene care au analizat mult mai amplu această situație și au prezentat întregul istoric al trecerii de la Fotbal Club Steaua București la FCSB. Inclusiv la UEFA a fost ceva confuzie, iar ultimele modificări au provocat nemulțumire în rândul fanilor FCSB.