Duelul dintre Andrei Ivan și Alex Mățan, amânat din cauza ploii torențiale! Imagini incredibile în Grecia. Video

Dragos Petrescu
16.05.2026 | 21:35
Meciul din campionatul Greciei dintre Panserraikos și Panetolikos, echipele pentru care evoluează românii Andrei Ivan (29 de ani) și Alexandru Mățan (26 de ani), a fost amânat din cauza ploii torențiale care a lovit orașul Serres. Partida trebuia să aibă loc sâmbătă, de la ora 19:00, însă a fost reprogramată o zi mai târziu.

Panserraikos și Panetolikos urmau să dea piept sâmbătă seară, pe stadionul Dimotiko Serron din Serres, într-un duel extrem de important în lupta pentru salvarea de la retrogradare în Grecia. Andrei Ivan și Alexandru Mâțan au fost anunțați titulari pentru acest meci, însă în cele din urmă, partida a fost amânată din cauza ploii torențiale care a lovit orașul.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, oficialii au încercat pe cât de mult posibil să facă în așa fel încât partida să se desfășoare normal, la ziua și ora stabilită, însă din cauza condițiilor meteorologice precare, acest lucru nu a fost posibil. Pe lângă volumul mare de apă care s-a strâns pe stadion, au apărut și bucăți de grindină, iar câțiva dintre jucători, aflați deja la încălzire, au părăsit imediat terenul. Ba mai mult, furtuna a fost atât de puternică încât a provocat întreruperea transmisiunii în direct.

Andrei Ivan are nevoie de victorie pentru a scăpa de retrogradare! Alex Mățan este deja salvat

Duelul dintre Panserraikos și Panetolikos este unul extrem de important pentru Andrei Ivan și colegii săi. În acest final de stagiune, cele două echipe, aflate în play-out-ul campionatului din Grecia, împart același obiectiv, și anume salvarea de la retrogradare. Panetolikos, echipa lui Alex Mățan, a reușit deja acest lucru din punct de vedere matematic, însă Andrei Ivan și cei de la Panserraikos au mare nevoie de victorie pentru a rămâne în primul eșalon.

Înaintea rundei cu numărul #9 din play-out, Panetolikos ocupa poziția a treia (echivalentul locului 11 per total în clasamentul general), fiind la borna cu numărul 35, în timp ce Panserraikos se afla pe 5 (13 la general – prima poziție retrogradabilă), cu doar 28 de puncte. Așadar, dat fiind faptul că mai sunt de disputat doar două meciuri până la finalul sezonului, Alex Mățan este deja salvat. Pe de altă parte, Andrei Ivan și colegii săi au nevoie de victorii în cele două etape rămase pentru a mai spera la acest obiectiv.

andrei ivan alex mățan
Clasamentul din play-out în Grecia, înaintea penultimei etape // SURSA: Flashscore
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
