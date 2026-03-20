Duelul dintre Mihalcea și Rădoi încinge spiritele înainte de FCSB – UTA: „A fost thriller în prima etapă”

Înainte de meciul cu FCSB, Adrian Mihalcea a vorbit despre „complexul” pe care l-ar avea Mirel Rădoi cu UTA
Bogdan Cioara
20.03.2026 | 14:32
Adrian Mihalcea și Mirel Rădoi, înainte de FCSB - UTA Foto: colaj Fanatik
FCSB – UTA este derby-ul etapei a doua din play-out. Deși campioana s-a impus în ambele dueluri din campionat cu textiliștii, Mirel Rădoi, cel care a preluat formația patronată de Gigi Becali, nu a câștigat împotriva „Bătrânei Doamne”, în două partide din campionat.

Cele două formații se întâlnesc la mai puțin de o lună de când roș-albaștri triumfau la Arad cu 4-2, în sezonul regular. Din păcate pentru cele două formații, acel meci nu a mai contat în economia clasamentului, privind o eventuală clasare în play-off.

Adrian Mihalcea: „Nu cred că e vorba de un complex”

În așteptarea partidei al cărei start va fi vineri, la ora 19, arădenii au un ascendent moral față de Mirel Rădoi. În cele două partide directe cu UTA, pe care actualul antrenor de la FCSB le-a susținut când a pregătit-o pe Universitatea Craiova, oltenii au câștigat un punct din șase posibile, după 3-3 la Arad și 1-2 în Bănie. Întrebat dacă se poate vorbi de un complex al lui Rădoi față de UTA, din acest punct de vedere, Adrian Mihalcea, 49 de ani, antrenorul echipei de pe Mureș, a fost tranșant.

„Nu cred că există un astfel de complex. Dacă mă gândesc la meciurile împotriva lui Mirel Rădoi când era la Universitatea Craiova, pot să spun că în deplasare am avut mare noroc, am avut două șuturi pe poartă și am câștigat cu 2-1, iar acasă în prima etapă, a fost acel thriller (n.r., 3-3, după 0-3) în care veneam după perioada de pregătire”, a fost opinia lui Mihalcea cu privire la această situație.

Arădenii, cu orgoliul rănit în fața campioanei

Echipe ca Metaloglobus, Csikszereda, Hermannstadt sau Petrolul au câștigat punct sau puncte în jocurile cu FCSB din campionat. Toate se află în subsolul clasamentului și luptă pentru evitarea retrogradării. În schimb UTA, care a luptat până spre finalul campionatului pentru a ajunge între primele șase, nu a reușit să îi pună mari probleme FCSB-ului în actuala stagiune. Vesticii s-au impus cu 3-0 în Cupa României, dar partida a avut conotații speciale, adversarii prezentându-se fără mulți titulari la acel meci.

Mihalcea crede, însă, că a venit momentul în care UTA să nu plece cu mâna goală în SuperLiga după o confruntare cu echipa campioană, aflată în mare suferință.

„Vrem să profităm de acest lucru (n.r., de parcursul slab al FCSB din ultimele etape), ne-am pregătit destul de bine săptămâna aceasta. Moral suntem la o cotă destul de bună încât să plecăm neînvinși de la București. Important este să reușim noi să ne capacităm și să avem o evoluție mulțumitoare, care să ne apropie de aceste puncte”, a adăugat antrenorul de la UTA.

A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
