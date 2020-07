Duelul dintre Mike Tyson și Roy Jones are data stabilită! Motive de îngrijorare înainte de lupta anului

Mike Tyson își va face revenirea în ring cu Roy Jones, într-o luptă de gală.

„Iron Mike” nu ține cont de părerile negative pe care le-a primit pentru că a ales să revină în ring în ciuda vârstei înaintate, și anume la 54 de ani.

Legendarul George Foreman a mărturisit că este îngrijorat de felul în care va evolua lupta, dar are un regret, acela că și el și-ar mai fi dorit să boxeze chiar și atunci când depășise 50 de ani.

S-a stabilit data pentru duelul dintre Mike Tyson și Roy Jones

Duelul crâncen dintre Mike Tyson și Roy Jones Jr. se va disputa pe 12 septembrie și va însemna revenirea lui „Iron Mike” în box, ultimul său meci fiind în anul 2005, atunci când a pierdut în fața lui Kevin McBride.

Totuși, legendarul George Foreman e îngrijorat: „Vine o vreme când trebuie să-ți faci griji în privința sănătății tale. Dar e un lucru frumos că vor ieși în scenă. (…) Cred că e bine că s-a realizat, dar ar trebui să fie ceva amuzant. Sper să nu se lovească reciproc.

Le-aș transmite că e foarte periculos, dar când te hotărăști să faci așa ceva, nu poți să le spui să nu o facă. Nu o să țină cont de asta. Nici chiar eu. Am fost un mare prost în acea zi, când am văzut doar ce am vrut să văd”.

Povestea retragerii sale

„Aveam 55 de ani, eram în formă și tot ce trebuie. Soția mi-a spus să nu fac așa ceva. Eu i-am replicat: ‘Nu poți să-mi spui ce să fac. Încă pot. Nu mă crezi? Uită-te la mine, încă pot’.

Ea a spus: ‘George, nu acesta este felul în care vrei să te retragi din sport, crezând că încă mai poți.’ Asta m-a închis. Și am plecat și asta e moartea unui luptător, să realizeze că nu va mai boxa”, a mai povestit acesta pentru TMZ.