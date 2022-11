Duelul galeriilor în FCSB – Rapid. Bannerele cu care s-au ironizat ultrașii rivali: „Singurul Nord care stă la Sud” / „’Bocciu’ și Kanye West”. Foto

Galeria celor de la FCSB a transmis un mesaj puternic împotriva rivalilor din Giulești încă dinaintea .

Bannerele cu care s-au duelat ultrașii la FCSB – Rapid

Astfel, primul mesaj afișat din Peluza Nord a fost „Feed our power with your hate” (n.r. – „Alimentați-ne puterea cu ura voastră”).

A urmat apoi o ironie la adresa liderului galeriei rapidiste, Liviu Ungurean, zic „Bocciu”: „Bocciu și Kanye West, cânta ‘Niggas’ în Giulești”.

Peluza Nord, luată peste picior de rapidiști

În repriza secundă, fanii din peluza oaspete și-au luat peste picior rivalii. Rapidiștii au vrut să transmită că este formată din suporteri foarte tineri:

„Ultrași de senzație, 90% încă luați alocație”, a fost mesajul transmis din sectorul rezervat galeriei giuleștene.

Nu a fost singura ironie a alb-vișiniilor. Cei 2400 de rapidiști au luat peste picior faptul că Peluza Nord stă la meciurile FCSB-ului în Peluza Sud a stadionului Național Arena.

Replica roș-albaștrilor nu a întârziat să apară, care, în actul secund au transmis un mesaj dur rivalilor de sub Podul Grant.

„Semințe pe jos nu scuipați, că tot voi le măturați”, a transmis Peluza Nord.

Pe teren, derby-ul a fost câștigat de vicecampioana României, care s-a impus cu scorul de 3-1. Golurile celor de la FCSB au fost marcate de Andrei Cordea, Andrea Compagno și Octavian Popescu, în timp ce reușita de onoare a oaspeților i-a aparținut lui Marko Dugandzic.

Atacantul croat a înscris dintr-un penalty dictat de Sebastian Colțescu, arbitru care, în prima repriză, a oprit meciul timp de cinci minute din cauza .

