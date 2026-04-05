Duelul golgheterilor din Superligă! Cum își împart supremația cei mai buni marcatori din România înaintea duelului direct

Rapid – Universitatea Cluj este derbyul zilei din Superligă și cel mai vechi din campionatul actual, prima dispută între cele două echipe având loc în sezonul 1933-1934
Catalin Oprea
05.04.2026 | 09:30
Jovo Lukic și Alex Dobre sunt golgheterii Superligii FOTO colaj fanatik
Rapid – Universitatea Cluj (ora 20.30) îi va aduce față în față pe cei mai buni marcatori din Superligă. Bosniacul Lukic este lider în clasamentul golgheterilor, cu 16 reușite, iar Alex Dobre ocupă poziția a doua, cu 15 goluri. Pe locul trei este Florin Tănase, cu 12 reușite.

Jovo Lukic e mai eficient la loviturile de cap

Per ansamblu, bosniacul are cifre ceva mai bune decât Dobre. A marcat mai multe goluri într-un număr mai mic de meciuri și a reușit și mai multe pase de gol. Și e și mai eficient la loviturile de cap, punctând de cinci ori în acest fel, față de numai un gol cu capul marcat de Dobre.

Rapidistul este însă mai prezent în jocul echipei lui. Are o medie de 46,3 atingeri de minge pe meci, față de 39, cât are Lukic, conform superliga.ro. Tot el pasează și mai mult. Are 690 de pase în acest sezon, față de 430 câte a dat Lukic.

La procentul de dueluri câștigate, procentele sunt cam la fel. Bosniacul a câștigat 183 din 360, în vreme ce românul a câștigat 160 din 334. Avantajat de poziția lui laterală, Dobre a centrat mai mult în primele 32 de etape. Are 13 centrări reușite, în vreme ce Lukic doar 4.

Dobre a ratat mai mult, inclusiv un penalty

Ambii sunt jucători letali în special din suprafața de pedeapsă. Lukic a marcat 94% din golurile lui din careu, iar Dobre 93% tot din careu. Rapidistul are și două goluri din penalty, dar și o lovitură ratată de la punctul cu var.

Dacă nu ar fi irosit acea posibilitate, în meciul Hermannstadt – Rapid 0-3, ar fi fost la egalitate cu Lukic, în clasamentul golgheterilor. Clujeanul nu a executat nicio lovitură de la 11 metri în acest sezon.

În meciurile jucate în acest sezon, Lukic a ratat zece ocazii clare de gol, iar Dobre 12. Rapidistul a reușit 49 de driblinguri, iar Lukic doar 25. Deși este dreptaci, Dobre a dat șase goluri cu stângul. Lukic, care e stângaci, a marcat doar trei goluri cu piciorul drept.

Cum arată duelul Lukic vs Dobre în acest sezon

Jovo Lukic (U Cluj) – 28 ani – 1,90 m

  • Meciuri: 27
  • Goluri: 16
  • Pase de gol: 2
  • Minute pe teren: 2148

Alexandru Dobre (Rapid) – 28 ani – 1,78 m

  • Meciuri: 32
  • Goluri: 15
  • Pase de gol: 1
  • Minute pe teren: 2642

Duel interesant la fazele fixe

U Cluj vine în Giulești cu nouă meciuri câștigate din ultimele zece meciuri. Singurul insucces din ultima perioadă a fost cel de la 7 februarie 2026, CFR Cluj – Universitatea Cluj 3-2. De partea cealaltă, nouă victorii, patru rezultate de egalitate și trei înfrângeri au înregistrat giuleștenii în campionatul actual pe teren propriu.

Va fi un duel interesant și la fazele fixe. Rapid a înscris 15 goluri din astfel de momente, dintre care opt în urma unor cornere. Universitatea Cluj este însă formația cu cele mai puține goluri încasate din momente statice, doar patru. În plus, U Cluj e singura echipă fără gol primit în urma unui corner.

