Constantin “Dina” Grameni, unul dintre jucătorii de bază ai Rapidului, a vorbit despre punctele tari ale celor doi antrenori cu care a lucrat în SuperLigă: Gică Hagi și Marius Șumudică. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani a contribuit la .

Duelul Hagi vs Șumudică, prin ochii lui Dina Grameni: „Disciplină contra libertate!”

Gheorghe Hagi și Marius Șumudică sunt doi dintre cei mai bine cotați tehnicieni din campionatul României, iar Dina Grameni, , a avut ocazia să lucreze cu amândoi.

Mijlocașul român al celor de la Rapid a fost invitatul lui Robert Niță la podcastul “Suflet de rapidist” marți, 18 februarie 2025. Grameni a recunoscut care este diferența între stilul impus de “Rege” la Constanța și cel al lui “Șumi” în Giulești.

“Nu neapărat că este mult mai greu, adică primele luni, din punct de vedere fotbalistic, mi-a fost puțin mai greu pentru că, de când m-am apucat de fotbal în cadrul Academiei, cu domnul Hagi noi lucram într-un sistem acolo.

Venind după la Rapid și ieșind din acest tipar al domnului Hagi și venind cu domnul Șumudică, oferindu-mi mai multă libertate oarecum, mai multă libertate de decizie, mi-a fost puțin greu la început pentru că a durat până mi-am găsit unghiurile de joc, poziția în teren cea mai bună.

Eu zic că e din ce în ce mai bine și cantonamentul din Dubai nu doar că m-a ajutat pe mine foarte mult, eu zic că a ajutat și echipa și ne-am unit mult mai mult acolo, cred că se vede și în jocul echipei și în sacrificiul pe care îl depunem și în rezultate.”

“Și Săpunaru ne ajută mult!”

“Și aici este o disciplină foarte mare, dar asta ne-o dă și domnul Marius Șumudică pentru că știe când e cazul să ne lase puțin mai liberi și când e cazul să fie mai strict cu noi, chiar știe foarte bine lucrul ăsta.

Dar la Farul era altceva pentru că știe toată lumea, domnul Hagi e genul de om căruia îi place să controleze tot, să vadă tot pentru că e un foarte mare specialist în domeniul fotbalului și vrea să fie totul sub lupa lui.

Domnul Șumudică îl mai are și pe Săpunaru care e mâna lui dreaptă, care ne ajută extrem de mult pe toți jucătorii, mai ales pe noi cei tineri. Ne oferă sfaturi și mie îmi place foarte mult la Rapid și sper să am evoluții din ce în ce mai bune”, a spus Dina Grameni.

Grameni resimte presiunea creată de suporterii rapidiști

Fotbalistul cu 12 selecții la naționala de tineret a României a trăit pe propria piele presiunea unui publicului din Giulești. Grameni și-a amintit astfel de momentul în care a debutat pentru “feroviari”.

“Eu mereu înainte de fiecare meci pe care îl jucam, indiferent de oră, reușeam să dorm la prânz o oră, juma’ de oră, nu contează, depinde ce meci era, iar când am avut primul meci cu U Cluj, când am debutat la Rapid, am stat cred că două ore cu ochii închiși, nu puteam să dorm de emoția pe care o aveam!

Prin minutul 30 cred, era 0-0 și aveam o minge prin tușă pe la vreo 30 de metri de poartă și am întors-o la fundaș că nu vedeam unde să joc, am zis să schimb partea… Mamă, când am auzit vreo 2000 de oameni în spatele meu, mi-am dat seama că nu e loc de pase în spate. Și asta e ceva ce mi-a rămas în cap.

Chiar dacă am mai jucat pe Giulești și am făcut-o destul de bine în tricoul Farului, am dat și două pase de gol, e altceva când joci în tricoul Rapidului pentru că, așa cum sunt și momentele astea când dai o pasă în spate și te huiduie lumea, dar și când faci un dribling sau dai un șut frumos și te aplaudă tot stadionul și începe să cânte și mai tare, e normal că îți dă un impuls și te face să uiți că ești obosit și te face să alergi mai mult”, a mărturisit mijlocașul Rapidului.