Dueluri de foc! Cu cine vor juca fotbaliștii români care s-au calificat în optimile Conference League

Universitatea Craiova a ratat incredibil calificarea în play-offul Conference League și odată cu ea șansa de a juca din nou în primăvara europeană după 43 de ani. România are însă trei fotbaliști care merg mai departe în cea de-a treia competiție europeană intercluburi.

Racovițan va juca împotriva lui Strasbourg

Echipa poloneză Rakow s-a calificat joi seara în optimile de finală ale Conference League, ocupând locul secund în grupa unică a competiţiei. Bogdan Racoviţan a fost integralist în victoria, cu 1-0, în deplasare, contra ciprioţilor de la Omonia Nicosia. Golul victoriei oaspeţilor a fost înscris de Oskar Repka în minutul 49.

Cu s-a impus cu 3-0 în faţa kosovarilor de la Drita, prin golurile marcate de Lejeune (min. 33), Gumbau (min. 66) şi Espino (min. 83). Spaniolii au terminat pe locul 5, cu 13 puncte, şi merg în optimi.

Nu în ultimul rând, Răzvan Marin merge mai departe, după succesul istoric al celor de la AEK Atena, în fața Universității Craiova. Grecii văd primăvara europeană după 23 de ani și s-au calificat direct în optimi.

Andrei Rațiu, întâlnire cu Șahtior Donețk

Toți cei trei jucători români vor avea parte de meciuri de foc în optimi. Racow-ul lui Racovițan întâlnește echipa franceză Strasbourg, echipă care a terminat faza grupei pe primul loc, fără înfrângere.

Învingătoarea dintre Racow și Strasbourg va întâlni câștigătoarea duelurilor Fiorentina (Italia) – Rijeka (Croația) vs Jagiellonia (Polonia) – Omonia Nicosia (Cipru).

Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Rațiu, se va confrunta cu Șahtior Donețk. Echipa, la care a scris istorie Mircea Lucescu, este acum antrenată de turcul Arda Turan. Învingătoarea acestui duel se va confrunta cu echipa câștigătoare din perechile Lech Poznan (Polonia) – Samsunspor (Turcia) vs KuPS (Finlanda) – Skendija (Macedonia de Nord).

Răzvan Marin are meci cu Sparta Praga

Iar se va duela cu Sparta Praga, o altă echipă care i-a învins dramatic pe olteni.

Dacă trece mai departe, Răzvan Marin va evolua contra câștigătoarei duelurilor Noah (Armenia) – Drita (Kosovo) vs AZ Alkmaar (Olanda) – Celje (Slovenia).

Ultima optime de finală stabilită este cea dintre Mainz și AEK Larnaca. Învingătoarea va întâlni formația care va câștiga duelurile Zrinjski (Bosnia) – Sigma Olomouc (Cehia) vs Lausanne (Elveția) – Crystal Palace (Anglia).

Play-off-urile fazei eliminatorii: 19 și 26 februarie 2026

Optimi de finală: 12 și 19 martie 2026

Sferturi de finală: 9 și 16 aprilie 2026

Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026

Finala: 27 mai 2026 (Leipzig)