“Nu avem niciun regret!” De ce a renunțat asa ușor Universitatea Craiova la Jovo Lukic, golgheterul care a distrus-o în meciul de titlu

CE TREBUIE SĂ ȘTII Jovo Lukic, descătușare totală după ce a marcat în fața fostei echipe

Jovo Lukic (27 de ani) confirmă sezonul de excepție pe care îl traversează la Universitatea Cluj, iar luni seară, în a doua zi de Paște, a lovit chiar împotriva fostei sale echipe, Universitatea Craiova. Golgheterul SuperLigii a dus scorul la 2-0 pentru U Cluj, în minutul 45, și a celebrat fără rețineri, într-un moment încărcat de emoție. Mai mult de atât, bosniacul a reușit și golul al doilea în minutul 51. Acesta a fost cedat gratis de Craiova după un sezon modest și putem spune că se află în cea mai bună formă a carierei.

Jovo Lukic, descătușare totală după ce a marcat în fața fostei echipe

Minutul 45 al duelului cu Universitatea Craiova a adus momentul exploziei. Golul de 2-0 marcat de Lukic dintr-o semi-scăriță nu a fost doar unul important în economia partidei, ci și unul încărcat de semnificații personale. Atacantul a izbucnit imediat după reușită, a urlat de bucurie și a fugit spre margine, unde s-a îmbrățișat cu tot staff-ul și colegii săi, într-o celebrare care a spus mai mult decât orice declarație. În repriza secundă, Lukic a mai lovit o dată, cu capul în minutul 51, iar bucuria și satisfacția parcă au fost și mai mari.

Spre deosebire de alți jucători care aleg discreția în fața fostelor echipe, . Pentru el, Craiova nu a fost doar un fost club, ci locul unde, probabil, nu a primit încrederea necesară. La Cluj, însă, și-a regăsit instinctul de golgheter și încrederea, iar prestațiile sale confirmă că se simte mai mult decât excelent în Ardeal.

Regretă U Craiova că l-a pierdut pe Jovo Lukic?

Jovo Lukic a ajuns în România în vara lui 2024, când Universitatea Craiova a plătit 400.000 de euro pentru transferul său de la Borac Banja Luka. . În tricoul „șepcilor roșii”, Lukic rupe plasele adverse, reușind să marcheze nu mai puțin de 18 goluri.

„Vă explic foarte rapid și foarte ușor. Eu tot insist și cei care sunt cu mine și vorbim mai în detaliu despre fotbal, eu spun mereu că la nivelul ăsta, nu vorbim de primele 5 lingi, dar vorbim de campionate care sunt sub primele 5 ligi, eu nu spun niciodată despre un jucător, când fac scouting, că e foarte slab sau foarte bun. Spun dacă e potrivit pentru contextul acesta sau nu.

Pentru mine, context e un cuvânt care la fotbal înseamnă foarte mult. Sunt mulți jucători care au venit la Craiova sau la alte echipe și care nu au reușit, dar care au plecat la alte echipe și au făcut performanță. Asta nu înseamnă că la clubul anterior nu și-a făcut bine treaba sau că următorul club e mai bun. Vorbim de context. Cu cine joacă, ce stil de joc are.

Vorbind de Lukic, e un băiat super. E o calitate foarte importantă. Eu am lucrat cu el 7-8 luni și la nivel de implicare nu am ce să îi reproșez. Și chiar mă bucur că are rezultate. Merită! S-a comportat incredibil față de Craiova, chiar dacă aici nu a reușit. A fost și criticat de multe ori, dar el s-a comportat incredibil. (n.r. – E vreun regret că a plecat?) Nu, nu. Noi considerăm că am făcut tot ce puteam face legat de Lukic”, a declarat de curând Marios Felgueiras, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.