Dumitru Cardoso negociază cu Rapid! Adi Mutu îl vrea pe fostul atacant de la UTA Arad. Exclusiv

Rapid își dorește să devină o forță în Casa Pariurilor Liga 1 odată cu . Giuleștenii au terminat campionatul pe locul 9, dar pentru sezonul viitor și-au propus o performanță mult mai mare, având în vedere că în 2023 are loc centenarul clubului. Pentru acest lucru, Adi Mutu are nevoie de întăriri.

Dumitru Cardoso, prima țintă a Rapidului

FANATIK a aflat în exclusivitate că antrenorul Rapidului îl vrea pe Dumitru Cardoso, iar echipa de sub podul Grant a început deja negocierile cu fostul atacant al celor de la UTA Arad. Fotbalistul născut în Suedia, dar cu naționalitate italiano-română, este liber de contract după ce s-a despărțit în urmă cu câteva zile de „Bătrâna Doamnă”.

Cardoso juca la Arad din ianuarie 2022, dar nu a reușit să impresioneze. Atacantul în vârstă de 30 de ani a jucat doar 12 meciuri în tricoul rivalei Rapidului, perioadă în care a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă.

În sezonul 2021-2022, primul de la revenirea în Casa Pariurilor Liga 1, atacul a fost compartimentul în care Rapid a avut cel mai mult de suferit. Adrian Bălan, Younes Marzouk și Jakub Vojtus, cei trei „nouari” din lotul alb-vișiniilor, au marcat împreună doar 16 goluri.

Perioada Gaz Metan, cea mai bună din cariera lui „Mitică”

Pentru Dumitru Cardoso, Rapid ar fi a treia echipă din România la care joacă după Gaz Metan și UTA. În tricoul medieșenilor, atacantul a avut unul dintre cele mai bune randamente din carieră. În 42 de partide, „Mitică” a înscris 12 goluri și a dat șase assist-uri.

În ofensivă, Cardoso o poate ajuta pe Rapid pe trei poziții: atacant central, al doilea vârf și extremă stânga. De-a lungul carierei, italiano-românul a jucat și pentru echipe importante din străinătate, precum Empoli, Napoli, Nottingham Forrest sau Livorno.

Rapid, buget de 7 milioane de euro pentru următorul sezon

După ce a preluat 50% din Rapid, că nu va lua decizii din punct de vedere sportiv, dar va conduce echipa din punct de vedere administrativ și al businessului. Noul finanțator al giuleștenilor a promis și o infuzie importantă de capital.

„Cum vom face toate acestea? Daniel Niculae se ocupă de partea sportivă. Nu sunt implicat în competiția sportivă în niciun fel, pentru că nu am competențe, însă în partea organizațională am experiență de 25 de ani.

Ce vom face? Linii de business clare, obiective clare, bugete, treaba aia care nu place nimănui, dar fără care nu se poate. Am mai vândut vreodată 8.000 de abonamente? Vrem să vindem 2,5 milioane de euro în publicitate. Ne-am separat foarte clar nevoie de publicitate locală a firmelor rapidiste și sigur că e și publicitate națională și sperăm să vină companii cât mai importante alături de Rapid. Vom avea un buget de 7 milioane de euro.

Anul viitor vom avea 10 milioane buget. Obiectivul este Cupa României și calificarea în play-off. Banii de cheltuit în plus vor fi substanțiali, dar trebuie să fim foarte atenți. Am făcut mai multe prostii atunci când am avut bani, decât atunci când am cheltuit doar cât am avut nevoie”, a declarat Dan Șucu.