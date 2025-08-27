Sport

Dumitru Dragomir a ales cel mai bun jucător din România: “Aş da 10 milioane de euro pe loc! E peste Louis Munteanu, peste toţi”

Dumitru Dragomir consideră că Ştefan Baiaram este cel mai valoros fotbalist din SuperLiga, pe care îl evaluează la 10 milioane de euro, peste Louis Munteanu.
Marian Popovici
27.08.2025 | 12:21
Universitatea Craiova are un start de sezon excelent, fiind lider în SuperLiga, cu nu mai puţin de 14 puncte avans faţă de FCSB şi CFR Cluj. Mai mult, oltenii sunt la un pas de o calificare istorică în faza principală din Conference League.

Dumitru Dragomir a ales cel mai bun jucător din România: „Locul 1, 2 şi 3”

Iar unul dintre artizanii acestui start excelent este Ştefan Baiaram, pe care Dumitru Dragomir îl consideră cel mai bun fotbalist din SuperLiga. Fostul şef Ligii susţine că atacantul Craiovei se poate vinde pe 10 milioane de euro:

„Baiaram este cel mai bun fotbalist din România, locul 1, 2 şi 3. Cel mai bun jucător din România. Este român adevărat, super valoros, educat, fotbalist de top… de campionatul Italiei, Spaniei, Franţei, Olandei.

Titular la orice echipă. Acum e la 10 milioane… Uşor! Eu dacă aş fi de la o echipă din străinătate aş veni şi aş da 10 milioane de euro pe loc pe Baiaram. Are 23 de ani! Este peste Louis Munteanu. 

„Cred că este anul Universităţii Craiova, a lui Rotaru”

Peste toţi… Ştie cu mingea. Un fotbalist senzaţional şi un copil educat. De departe, locul 1, 2, 3 în SuperLiga. Cred că îl ia Mircea Lucescu la echipa naţională. Îl felicit pe Rotaru.

Cred că este anul Universităţii Craiova, a lui Rotaru. Atmosferă bună la Craiova. Sunt peste 25.000 de oameni în tribune. Este apreciat acolo, are relaţie bună cu autorităţile locale”, a spus Dumitru Dragomir la Profeţiile lui DON Mitică.

