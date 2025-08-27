Dumitru Dragomir a ales cel mai bun jucător din România: “Aş da 10 milioane de euro pe loc! E peste Louis Munteanu, peste toţi”

Universitatea Craiova are un start de sezon excelent, fiind lider în SuperLiga, Mai mult, oltenii sunt la un pas de o calificare istorică în faza principală din Conference League.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a ales cel mai bun jucător din România: „Locul 1, 2 şi 3”

Iar unul dintre artizanii acestui , pe care Dumitru Dragomir îl consideră cel mai bun fotbalist din SuperLiga. Fostul şef Ligii susţine că atacantul Craiovei se poate vinde pe 10 milioane de euro:

„Baiaram este cel mai bun fotbalist din România, locul 1, 2 şi 3. Cel mai bun jucător din România. Este român adevărat, super valoros, educat, fotbalist de top… de campionatul Italiei, Spaniei, Franţei, Olandei.

ADVERTISEMENT

Titular la orice echipă. Acum e la 10 milioane… Uşor! Eu dacă aş fi de la o echipă din străinătate aş veni şi aş da 10 milioane de euro pe loc pe Baiaram. Are 23 de ani! Este peste Louis Munteanu.

„Cred că este anul Universităţii Craiova, a lui Rotaru”

Peste toţi… Ştie cu mingea. Un fotbalist senzaţional şi un copil educat. De departe, locul 1, 2, 3 în SuperLiga. Cred că îl ia Mircea Lucescu la echipa naţională. Îl felicit pe Rotaru.

ADVERTISEMENT

Cred că este anul Universităţii Craiova, a lui Rotaru. Atmosferă bună la Craiova. Sunt peste 25.000 de oameni în tribune. Este apreciat acolo, are relaţie bună cu autorităţile locale”, a spus Dumitru Dragomir la Profeţiile lui DON Mitică.

ADVERTISEMENT