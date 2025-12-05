Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului

ADVERTISEMENT

Cine iese primar general al Bucureștiului la scrutinul local parțial de duminică, 7 decembrie 2025? La această întrebare a venit cu un răspuns cât se poate de ferm și de surprinzător Dumitru Dragomir, vineri, în cadrul unei noi ediții spectacol a emisiunii ”Profețiile lui Mitică”.

Cine câștigă alegerile de la Primăria Bucureștiului

Circa 1,8 milioane de locuitori din Capitală sunt așteptați duminică la urne să-și aleagă noul primar general. Lupta este una cât se poate de dură, cu date ale sociologilor care arată constant modificări în top 4. Vineri, la cea mai nouă emisiune ”Profețiile lui Mitică”, fostul șef al fotbalului intern a dat un verdict de-a dreptul uimitor.

Nu Daniel Băluță, nu Ciprian Ciucă și nici Anca Alexandrescu nu vor câștiga alegerile, ci Cătălin Drulă, este predicția lui Dragomir. ”Nea Mitică, rămânem șocați duminică seara, la alegeri, la Exit Poll? Cine iese?”, l-a întrebat Horia Ivanovici pe invitatul său. Iar răspunsul lui Dragomir a venit scurt și fulgerător: ”Drulă!”. ”A dat-o nea Mitică, a dat bomba în direct. S-a făcut liniște”, a reacționat moderatorul.

Dumitru Dragomir a mai adăugat că, în mod normal, , însă acesta are unele ”puncte slabe”. Unul dintre ele ar fi chiar propriul partid, explică Mitică. ”Normal și drept ar trebui să iasă Băluță. Să fie foarte clar. Normal și drept, cel mai îndreptățit, cel mai bun și cel mai… Profesionist. Și gospodar… Gospodar e Nețoiu. Dar ăsta (n.r. Daniel Băluță) este om care a făcut în București ce n-a făcut niciun primar până acum în ultimii 35 de ani.

Și am senzația că îl trage în piept chiar propriul lui partid. Cu toate că… (…) Normal și drept, dacă lumea este cinstită… Da. Trebuie să iasă Băluță. Dar aici este puhoiul împotriva președintelui. Ai înțeles? Pentru că USR-ul și-au luat niște măsuri ieșite din comun”, a spus Dragomir.

Care sunt scenariile de la alegeri

Mitică Dragomir vede și niște scenarii extrem de interesante legate de rezultatele acestor alegeri. În opinia sa, dacă scrutinul va fi câștigat fie de Daniel Băluță (PSD), fie de Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR), atunci alegerile sunt 100% desfășurate corect. În caz contrar, un eșec al lui Băluță ar înseamna faptul că ”PSD-ul a căzut la pace să ia SRI-ul”, spune Mitică.

”Ca să fie foarte clar. Aici este un jmen. Dacă va ieși Băluță… Da. Sau Anca Alexandrescu… Fii atent aici, atunci alegerile sunt 100% corecte. Dacă iese altcineva în afară de Băluță, înseamnă că PSD-ul a căzut la pace să ia SRI-ul, cu toate că văd că Nicușor joacă cel mai bine..”, adaugă Dragomir.

Scenariile privind rezultatul acestor alegeri din București au continuat în emisiune. Moderatorul l-a întrebat pe invitatul său cine ar avea de câștigat dacă, pe ultima sută de metri, din cursă s-ar retrage Cătălin Drulă. Mitică a dat din nou un răspuns ferm: ”(n.r. Dacă se retrage Drulă câștigă) Băluță. Dacă se retrage Ciucu, iese Drulă, rețineți și asta, ce v-am zis. Iese Drulă aproape sigur. Dar dacă se retrage Drulă, nu iese Ciucu, iese tot Băluță”, a spus Dragomir.

Ce șanse are Anca Alexandrescu să câștige Primăria

Fosta jurnalistă de la Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu, a fost mereu în top 4 favoriți la alegerile locale din Capitală. Recent, .

Referindu-se la candidata independentă, Mitică Dragomir spune că și aceasta are șanse importante în cazul în care nu se mai retrage nimeni din cursă. ”Dacă nu se retrage nimeni, și Anca Alexandrescu are șanse (…) dar dacă ea se retrage, iese Drulă. O să ziceți, bă, a înnebunit Mitică. Dar Anca nu se retrage”.

Daniel Băluță, mișcare genială cu trei zile înainte de alegeri

În emisiunea ”Profețiile lui Mitică” a mai fost remarcată mișcarea extrem de inspirată făcută de Daniel Băluță joi, 4 decembrie, cu doar trei zile până la alegerile locale pentru Primăria Capitalei. Edilul de la Sectorul 4 a anunțat semnarea ordinului de începere a lucrărilor pentru extinderea magistralei de metrou M4, cu încă 14 stații. Proiectul înseamnă o investiție de 3,5 miliarde de euro și extinderea metroului pe o distanță de 11 kilometri, între Gara de Nord şi Gara Progresul.

”(n.r. Băluță) A făcut școli, grădinițe, spitale.. Dacă te duci în sectorul 3, 4 chiar și 5, s-au schimbat nemaipomenit. Sectorul 1 s-a schimbat acum când a venit noul primar. Nu am văzut mutarea cu metroul, dar bravo lui. (…) Și când îl auzi vorbind. Știe să se apropie de oameni, să vorbească. A fost elegant, nu a dat în nimeni”, a mai punctat Dragomir.