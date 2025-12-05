Dumitru Dragomir a făcut grupa României la Campionatul Mondial: “Cu ei vreau să cădem!”. Pe cine ar pune selecţioner

ADVERTISEMENT

Cupa Mondială va fi organizată în 2026 de SUA, Mexic și Canada și va strânge pentru prima dată 48 de echipe naționale. Dumitru Dragomir a spus ce grupă își dorește pentru naționala României, dacă trece cu bine de barajul din martie.

Grupa pe care Dumitru Dragomir o dorește pentru România la Campionatul Mondial

Cupa Mondială de anul viitor stârnește interes major la nivelul fotbalului internațional. Prestigioasa competiție intră pe ultima sută de metri în ceea ce privește componența finală a tabloului principal.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a spus ce grupă își dorește pentru România, , la CM 2026. de la ora 19:00.

„Aș vrea să picăm cu Brazilia sau Argentina. Iar din Europa, aș vrea să picăm cu nemții. Nu ne bat, pe onoarea mea! Și aș mai vrea cu Scoția, dacă se califică!”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT

Cu cine nu ar vrea Dumitru Dragomir să jucăm în grupe la Mondial

Chestionat ulterior de numele echipelor pe care nu vrea să le vadă în calea României la CM 2026, Dumitru Dragomir a răspuns: „Cu Spania, cu Belgia… n-ai… Nici cu Anglia nu ai șanse, ne macină ăia!”.

ADVERTISEMENT

Pe cine ar pune Dumitru Dragomir selecționer la echipa națională a României

Ulterior, fostul șef LPF a vorbit și despre banca tehnică a naționalei României. Dumitru Dragomir a spus ferm convins că l-ar pune selecționer pe Răzvan Lucescu,

„Puneți un român, că avem și noi antrenori buni. Eu l-aș pune pe Răzvan Lucescu. Sunt mai mulți, dar pe Răzvan l-aș pune. Nu aș pune străini la echipa națională!”, a concluzionat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT