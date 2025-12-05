Sport

Dumitru Dragomir a făcut grupa României la Campionatul Mondial: “Cu ei vreau să cădem!”. Pe cine ar pune selecţioner

Dumitru Dragomir a spus cu cine vrea să pice naționala României în grupa de la Campionatul Mondial. Ce selecționer ar numi pe banca „tricolorilor”.
Mihai Dragomir
05.12.2025 | 15:51
Dumitru Dragomir a ales adversarele naționalei României la Campionatul Mondial. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Cupa Mondială va fi organizată în 2026 de SUA, Mexic și Canada și va strânge pentru prima dată 48 de echipe naționale. Dumitru Dragomir a spus ce grupă își dorește pentru naționala României, dacă trece cu bine de barajul din martie.

Grupa pe care Dumitru Dragomir o dorește pentru România la Campionatul Mondial

Cupa Mondială de anul viitor stârnește interes major la nivelul fotbalului internațional. Prestigioasa competiție intră pe ultima sută de metri în ceea ce privește componența finală a tabloului principal.

Dumitru Dragomir a spus ce grupă își dorește pentru România, cea care trebuie să treacă mai întâi de baraj, la CM 2026. Tragerea la sorți are loc vineri, 5 decembrie, de la ora 19:00.

„Aș vrea să picăm cu Brazilia sau Argentina. Iar din Europa, aș vrea să picăm cu nemții. Nu ne bat, pe onoarea mea! Și aș mai vrea cu Scoția, dacă se califică!”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Cu cine nu ar vrea Dumitru Dragomir să jucăm în grupe la Mondial

Chestionat ulterior de numele echipelor pe care nu vrea să le vadă în calea României la CM 2026, Dumitru Dragomir a răspuns: „Cu Spania, cu Belgia… n-ai… Nici cu Anglia nu ai șanse, ne macină ăia!”.

Pe cine ar pune Dumitru Dragomir selecționer la echipa națională a României

Ulterior, fostul șef LPF a vorbit și despre banca tehnică a naționalei României. Dumitru Dragomir a spus ferm convins că l-ar pune selecționer pe Răzvan Lucescu, cel care a atins borna de 200 de victorii la PAOK.

„Puneți un român, că avem și noi antrenori buni. Eu l-aș pune pe Răzvan Lucescu. Sunt mai mulți, dar pe Răzvan l-aș pune. Nu aș pune străini la echipa națională!”, a concluzionat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

