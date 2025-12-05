Dumitru Dragomir a făcut grupa României la Campionatul Mondial: “Cu ei vreau să cădem!”. Pe cine ar pune selecţioner

Cupa Mondială va fi organizată în 2026 de SUA, Mexic și Canada și va strânge pentru prima dată 48 de echipe naționale. Dumitru Dragomir a spus ce grupă își dorește pentru naționala României, dacă trece cu bine de barajul din martie.
Cupa Mondială de anul viitor stârnește interes major la nivelul fotbalului internațional. Prestigioasa competiție intră pe ultima sută de metri în ceea ce privește componența finală a tabloului principal.
Dumitru Dragomir a spus ce grupă își dorește pentru România, cea care trebuie să treacă mai întâi de baraj, la CM 2026. Tragerea la sorți are loc vineri, 5 decembrie, de la ora 19:00.
„Aș vrea să picăm cu Brazilia sau Argentina. Iar din Europa, aș vrea să picăm cu nemții. Nu ne bat, pe onoarea mea! Și aș mai vrea cu Scoția, dacă se califică!”, a spus inițial Dumitru Dragomir.
Chestionat ulterior de numele echipelor pe care nu vrea să le vadă în calea României la CM 2026, Dumitru Dragomir a răspuns: „Cu Spania, cu Belgia… n-ai… Nici cu Anglia nu ai șanse, ne macină ăia!”.
Ulterior, fostul șef LPF a vorbit și despre banca tehnică a naționalei României. Dumitru Dragomir a spus ferm convins că l-ar pune selecționer pe Răzvan Lucescu, cel care a atins borna de 200 de victorii la PAOK.
„Puneți un român, că avem și noi antrenori buni. Eu l-aș pune pe Răzvan Lucescu. Sunt mai mulți, dar pe Răzvan l-aș pune. Nu aș pune străini la echipa națională!”, a concluzionat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.