Dumitru Dragomir a făcut prăpăd în vestiarul unei echipe din SuperLiga: “Băi, nesimţiţilor, băi, needucaţilor! De aia aveţi trei puncte!”

Întrebat despre rezultatele excelente obținute până acum de Daniel Pancu la CFR Cluj, Dumitru Dragomir și-a adus aminte de un episod trăit de el pe vremea când a fost conducător la FC Voluntari, echipă aflată la acea vreme încă în SuperLiga, la care evolua atunci și fostul atacant.
Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România a explicat pe larg cum a reușit într-un timp scurt să rezolve anumite probleme de comportament existente la acel moment în vestiarul echipei ilfovene.
„Nu ți-am spus că l-am cunoscut foarte bine, l-am avut jucător? Venea la 9 dimineața, dădea 20 de ture de teren la Voluntari, că venea după accidentare. Era de un profesionalism care m-a dat pe spate. Mie îmi place Pancone.
Mă pune pe mine Pandele să îi scap echipa de la retrogradare. Și eu, fiind prieten cu el, m-am dus să salvăm. Avea trei puncte Voluntariul. Mă duc, intru în cabină, bună ziua. Unii se scărpinau la… Alți se întorceau cu spatele la mine. S-a ridicat Pancone și încă vreo doi sau trei, mai bătrâni.
Eu ies afară. Deschid iar ușa, bună ziua. S-au ridicat jumătate. ‘Mă, nesimțiților! Nici fotbaliști nu sunteți, nici educați nu sunteți’. Am ieșit iar afară. Le-am spus: ‘Mă, când mă vedeți și vă spun bună ziua, în picioare toți, drepți. Ce disciplină e asta?’.
Mamă, și când am intrat a treia oară. ‘Bună ziua’. ‘Să trăiți!’. De atunci, mamă… Le-am spus: ‘Cine întârzie, nu mai vine. Cine lipsește, trebuie să plece definitiv. Cine nu trage la jug…’. Păi, bă, frate, eu am fost conducător, mă.
E de notorietate. Când a venit antrenorul de la Cluj, italianul, Bergodi. Vine Bergodi cu U Cluj la hotel. ‘Domn’ președinte, să trăiți, sunteți o legendă’. ‘De ce?’. ‘Știți că eu am fost antrenor și la Voluntari. Când m-am dus, primul lucru pe care mi l-au spus a fost: ați văzut ce a făcut Dragomir când a venit aici? Dacă nu procedați așa, nu sunteți respectat’. Bergodi mi-a zis.
I-am făcut praf. Cine s-a ridicat? S-au ridicat Pancone și cu încă doi, trei. Bătrânii. ‘Băi, nesimțiților, băi, needucaților. Păi d-asta aveți trei puncte, mă’. Și i-am bătut și pe Steaua (n.r. FCSB), și pe Dinamo, la ei acasă”, a povestit Dumitru Dragomir la Profețiile lui Mitică.