Dumitru Dragomir a făcut prăpăd în vestiarul unei echipe din SuperLiga: “Băi, nesimţiţilor, băi, needucaţilor! De aia aveţi trei puncte!”

Cum a făcut Dumitru Dragomir iureș în vestiarul echipei din SuperLiga! Dezvăluiri de senzație în direct, în premieră: legătura cu Daniel Pancu
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.02.2026 | 10:30
Dumitru Dragomir a facut prapad in vestiarul unei echipe din SuperLiga Bai nesimtitilor bai needucatilor De aia aveti trei puncte
Dumitru Dragomir a făcut prăpăd în vestiarul unei echipe de SuperLiga. Foto: colaj Fanatik
Întrebat despre rezultatele excelente obținute până acum de Daniel Pancu la CFR Cluj, Dumitru Dragomir și-a adus aminte de un episod trăit de el pe vremea când a fost conducător la FC Voluntari, echipă aflată la acea vreme încă în SuperLiga, la care evolua atunci și fostul atacant.

Episod de senzație cu Dumitru Dragomir în vestiar la FC Voluntari, echipă aflată atunci în SuperLiga

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România a explicat pe larg cum a reușit într-un timp scurt să rezolve anumite probleme de comportament existente la acel moment în vestiarul echipei ilfovene.

„Nu ți-am spus că l-am cunoscut foarte bine, l-am avut jucător? Venea la 9 dimineața, dădea 20 de ture de teren la Voluntari, că venea după accidentare. Era de un profesionalism care m-a dat pe spate. Mie îmi place Pancone.

Mă pune pe mine Pandele să îi scap echipa de la retrogradare. Și eu, fiind prieten cu el, m-am dus să salvăm. Avea trei puncte Voluntariul. Mă duc, intru în cabină, bună ziua. Unii se scărpinau la… Alți se întorceau cu spatele la mine. S-a ridicat Pancone și încă vreo doi sau trei, mai bătrâni.

Eu ies afară. Deschid iar ușa, bună ziua. S-au ridicat jumătate. ‘Mă, nesimțiților! Nici fotbaliști nu sunteți, nici educați nu sunteți’. Am ieșit iar afară. Le-am spus: ‘Mă, când mă vedeți și vă spun bună ziua, în picioare toți, drepți. Ce disciplină e asta?’.

Mamă, și când am intrat a treia oară. ‘Bună ziua’. ‘Să trăiți!’. De atunci, mamă… Le-am spus: ‘Cine întârzie, nu mai vine. Cine lipsește, trebuie să plece definitiv. Cine nu trage la jug…’. Păi, bă, frate, eu am fost conducător, mă.

E de notorietate. Când a venit antrenorul de la Cluj, italianul, Bergodi. Vine Bergodi cu U Cluj la hotel. ‘Domn’ președinte, să trăiți, sunteți o legendă’. ‘De ce?’. ‘Știți că eu am fost antrenor și la Voluntari. Când m-am dus, primul lucru pe care mi l-au spus a fost: ați văzut ce a făcut Dragomir când a venit aici? Dacă nu procedați așa, nu sunteți respectat’. Bergodi mi-a zis.

I-am făcut praf. Cine s-a ridicat? S-au ridicat Pancone și cu încă doi, trei. Bătrânii. ‘Băi, nesimțiților, băi, needucaților. Păi d-asta aveți trei puncte, mă’. Și i-am bătut și pe Steaua (n.r. FCSB), și pe Dinamo, la ei acasă”, a povestit Dumitru Dragomir la Profețiile lui Mitică. 

Dumitru Dragomir, episod de senzație în vestiarul echipei din SuperLiga

Gabriel-Alexandru Ioniță
