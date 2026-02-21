Dumitru Dragomir a făcut topul jucătorilor tineri din SuperLiga: “Ăştia sunt cei mai tari!”

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir este în permanență la curent cu ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc. Fostul șef LPF a pus ochii pe trei tineri fotbaliști din SuperLiga pe care i-a lăudat public și despre care a spus că sunt cei mai buni la ora actuală.

Dumitru Dragomir a făcut topul celor mai buni tineri jucători din România

Fotbalul românesc continuă să producă tineri jucători extrem de interesanți. Regula U21 a împlinit deja 10 sezoane de când a fost implementată în SuperLiga, iar de atunci mulți fotbaliști cu vârste fragede au avut oportunitatea să se remarce în teren.

Dumitru Dragomir a spus că, în prezent, cei mai buni jucători români tineri sunt Matei Popa, portarul FCSB-ului, și cei doi fundași centrali Matei Ilie și Mario Tudose, de la CFR Cluj, respectiv FC Argeș.

„Jucători tineri, pentru viitor bun… Matei Popa, portarul de la FCSB. Nu îl mai scoate nimeni din poartă, e de mare viitor, să fie clar. La CFR Cluj e fundașul central, Matei Ilie, cel mai bun fundaș din țară.

Matei Ilie și Mario Tudose sunt cei mai tari fundași. Cine vrea apărare să îi ia pe amândoi. Ca portar, în general, Târnovanu este cel mai bun din țară”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Statistici Matei Ilie

În vârstă de 23 de ani, Matei Ilie este școlit în fotbalul italian. El a ajuns la CFR Cluj în vara anului 2023, devenind treptat o piesă importantă în angrenajul „feroviarilor”. Jucătorul, are 6 contribuții în total în 29 de jocuri pentru ardeleni în acest sezon (2.541 de minute).

Statistici Mario Tudose

Mario Tudose are 21 de ani și îmbracă tricoul celor de la FC Argeș tot din vara anului 2023. Junioratul său a fost făcut la Benfica, iar acum este titular incontestabil în primul „11” al trupei lui Bogdan Andone.

Curtat de echipele din Capitală, . Pentru piteșteni, el a bifat în acest sezon 30 de meciuri în care a livrat o pasă decisivă (2.464 de minute).

Statistici Matei Popa

Cel mai tânăr dintre cei numiți de Dumitru Dragomir este Matei Popa, care are doar 18 ani. Fiul fostului internațional Marius Popa, actual antrenor cu portarii la FCSB, a intrat în echipa mare a bucureștenilor de la începutul acestui an.

are deja 5 meciuri în poarta campioanei României, în care a încasat în total 5 goluri și a reușit un singur „clean sheet” (450 de minute).