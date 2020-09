Dumitru Dragomir a intrat în Consiliul Local al Bucureştiului: “Nu renunţ, vreau să muncesc!” Va fi coleg cu Anghel Iordănescu şi Cornel Dinu

Dumitru Dragomir, Cornel Dinu, Elisabeta Lipă și Anghel Iordănescu sunt foști oameni din sport care vor avea un loc în Consiliul General al Capitalei. Lângă ei mai este și Daniel Pancu, tehnicianul celor de la Poli Iași.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aceștia au candidat pe lista PSD și au fost cei care au susținut-o pe Gabriela Firea. Ea nu a reușit să câștige alegerile la Primăria Bucureștiului. PSD are, după primele numărători, 33,7% din voturi și va avea 18 mandate de consilieri, conform celor de la Digi 24.

Dumitru Dragomir, fost președinte al LPF, a spus pentru cei de la gsp.ro că vrea să se apuce de muncă și nu va renunța la noua sa funcție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Vreau să muncesc pentru oraș, pentru București”

„Rămân consilier, cum să renunț? Nu renunț la nimic! Am muncit și am făcut campanie electorală. Am fost prin parcuri, prin cluburi. Eu am mers și-am convins oamenii să ne voteze. Dacă făceau toți ca mine aia era altceva.

Vreau să muncesc pentru oraș, pentru București, să facem treabă bună. Chiar dacă nu am câștigat noi, trebuie să-i felicităm pe aleși și să punem mâna la treabă împreună. Trebuie să dăm drumul la treabă. Așteptăm rezultatele finale și vom avea o ședință la partid și vom vedea ce va urma”, a spus Dumitru Dragomir pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu a fost uimit deoarece a intrat în Consiliul Local, la 24 de ore după ce a Poli Iași a învins-o pe FCSB, cu 5-2. Acesta a spus că pentru el pe primul loc va fi cariera de antrenor.

Lui Pancu nu i-a venit să creadă că a câștigat

„Ha, ha, ha,ha. Chiar am câştigat la alegeri? Voi ştiţi că fotbalul e viaţa mea şi rămân antrenor. Chiar acum fac analiza meciului de aseară şi apoi merg la antrenament, că vineri avem meci la Craiova”, a declarat Pancu pentru cei de la Telekom Sport.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a sărit la bătaie după ce a fost atacat. Fostul președinte al LPF a fost implicat într-un nou scandat fiind jignit de un protestatar care s-a remarcat în timpul protestelor împotriva PSD-ului.

Daniel Pancu a făcut declarații surpriză după ce FCSB a fost decimată de coronavirus. Antrenorul Iașului este de părere că virusul va ajunge și la echipa din Moldova.

ADVERTISEMENT