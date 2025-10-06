News

Dumitru Dragomir a mai făcut o profeţie care s-a împlinit. „Oracolul” a anticipat că grecii îl vor elibera pe Sorin Oprescu

Dumitru Dragomir a vorbit la "Profeţiile lui Mitică" despre reţinerea lui Sorin Oprescu în Grecia, anticipând că acesta nu va fi extrădat în România.
Daniel Spătaru
06.10.2025 | 18:10
Dumitru Dragomir a mai facut o profetie care sa implinit Oracolul a anticipat ca grecii il vor elibera pe Sorin Oprescu
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir a anticipat faptul că autoritățile elene îl vor lăsa liber pe Sorin Oprescu Foto: colaj Fanatik

Dumitru Dragomir a mai făcut o profeţie care s-a adeverit. Fostul politician şi om de fotbal a comentat la „Profeţiile lui Mitică” reţinerea lui Sorin Oprescu în Grecia, anticipând că acesta va fi lăsat liber.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir: „Declaraţi-mă Oracolul României, nu de la Bălceşti!”

Întrebat de Horia Ivanovici ce părere are despre reținerea fostului primar general al Capitalei, Dumitru Dragomir a răspuns sigur pe sine: „Nu-l trimit în ţară! Pun pariu pe cât vrei că nu-l dau înapoi”.

Ulterior, chiar în timpul emisiunii, a apărut ştirea că autorităţile elene au decis eliberarea lui Sorin Oprescu şi plasarea lui sub control judiciar, moment în care Dumitru Dragomir a izbucnit: „Eu sunt Oracolul, ţineţi minte ce vă spun! Declaraţi-mă Oracolul României, nu de la Bălceşti!”.

ADVERTISEMENT

Între multele predicţii pe care le-a făcut Dumitru Dragomir şi care s-au adeverit se detaşează cea pe care acesta a făcut-o tot într-o emisiune cu Horia Ivanovici. În aprilie 2024 el prezicea că Nicuşor Dan va fi noul preşedinte al României, lucru care avea să devină realitate 13 luni mai târziu.

Dragomir: „Cazul lui Oprescu o să se dea spre rejudecare”

Dumitru Dragomir a comentat şi cererea autorităţilor române ca grecii să-l extrădeze pe Oprescu, fiind de părere că autorităţile de la Atena nu îi vor da curs. „Cu toate că, acum, doamna Kovesi a băgat frica şi în greci. Pentru că doamna Kovesi este cel mai tare om din Europa. Dacă se supără doamna Kovesi, până mâine arestează toată familia Ursulei. Poate să aibă Ursula imunitatea lui Dumnezeu. Îl ia pe bărbatu-său, care n-are imunitate”, a mai spus acesta. „Cazul lui Oprescu o să se dea spre rejudecare, cred. La CEDO a câştigat el”, a mai spus fostul deputat.

ADVERTISEMENT
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în...
Digi24.ro
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA

În altă ordine de idei, Dumitru Dragomir şi-a spus la „Profeţiile lui Mitică” şi părerea despre Sorin Oprescu: „E fratele meu mai mic! Îl voi respecta toată viaţa, pentru că este unul dintre primarii care a făcut ceva pentru această ţară şi pentru această capitală. Cum să-i dai aproape 11 ani pentru 20.000 de dolari, pe care nici pe ăia nu ştii dacă i-a luat sau nu?”.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea...
Digisport.ro
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"

Dumitru Dragomir a mai făcut o profeţie care s-a împlinit. "Oracolul" a anticipat că grecii îl vor elibera pe Sorin Oprescu

Ce riscă George Simion după noul atac la adresa lui Nicușor Dan? CNCD:...
Fanatik
Ce riscă George Simion după noul atac la adresa lui Nicușor Dan? CNCD: ”Vrem să conexăm toate dosarele”
Cine este Ștefania Simion, noul consilier de stat pentru mediu. Legătura controversată cu...
Fanatik
Cine este Ștefania Simion, noul consilier de stat pentru mediu. Legătura controversată cu Nicușor Dan
Nicușor Dan a dus-o la Cotroceni pe femeia din cauza căreia a fost...
Fanatik
Nicușor Dan a dus-o la Cotroceni pe femeia din cauza căreia a fost dat în judecată. Scandalul angajării Dianei Pungă, departe de final
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Răspuns în direct pentru Mihai Stoica, după FCSB - Universitatea Craiova: 'Nu poți...
iamsport.ro
Răspuns în direct pentru Mihai Stoica, după FCSB - Universitatea Craiova: 'Nu poți să ai vreo pretenție! Niciodată!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!