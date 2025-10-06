Dumitru Dragomir a mai făcut o profeţie care s-a împlinit. „Oracolul” a anticipat că grecii îl vor elibera pe Sorin Oprescu

Dumitru Dragomir a mai făcut o profeţie care s-a adeverit. Fostul politician şi om de fotbal a comentat la „Profeţiile lui Mitică” reţinerea lui Sorin Oprescu în Grecia, anticipând că acesta va fi lăsat liber.

Dumitru Dragomir: „Declaraţi-mă Oracolul României, nu de la Bălceşti!”

Întrebat de Horia Ivanovici ce părere are despre reținerea fostului primar general al Capitalei, Dumitru Dragomir a răspuns sigur pe sine: „Nu-l trimit în ţară! Pun pariu pe cât vrei că nu-l dau înapoi”.

Ulterior, chiar în timpul emisiunii, a apărut ştirea că autorităţile elene au decis eliberarea lui Sorin Oprescu şi plasarea lui sub control judiciar, moment în care Dumitru Dragomir a izbucnit: „Eu sunt Oracolul, ţineţi minte ce vă spun! Declaraţi-mă Oracolul României, nu de la Bălceşti!”.

Între multele predicţii pe care le-a făcut Dumitru Dragomir şi care s-au adeverit se detaşează cea pe care acesta a făcut-o tot într-o emisiune cu Horia Ivanovici. În aprilie 2024 el prezicea că , lucru care avea să devină realitate 13 luni mai târziu.

Dragomir: „Cazul lui Oprescu o să se dea spre rejudecare”

şi cererea autorităţilor române ca grecii să-l extrădeze pe Oprescu, fiind de părere că autorităţile de la Atena nu îi vor da curs. „Cu toate că, acum, doamna Kovesi a băgat frica şi în greci. Pentru că doamna Kovesi este cel mai tare om din Europa. Dacă se supără doamna Kovesi, până mâine arestează toată familia Ursulei. Poate să aibă Ursula imunitatea lui Dumnezeu. Îl ia pe bărbatu-său, care n-are imunitate”, a mai spus acesta. „Cazul lui Oprescu o să se dea spre rejudecare, cred. La CEDO a câştigat el”, a mai spus fostul deputat.

În altă ordine de idei, Dumitru Dragomir şi-a spus la „Profeţiile lui Mitică” şi părerea despre Sorin Oprescu: „E fratele meu mai mic! Îl voi respecta toată viaţa, pentru că este unul dintre primarii care a făcut ceva pentru această ţară şi pentru această capitală. Cum să-i dai aproape 11 ani pentru 20.000 de dolari, pe care nici pe ăia nu ştii dacă i-a luat sau nu?”.

