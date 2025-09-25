Sport

Dumitru Dragomir a numit cel mai bun fundaș central din România! Gigi Becali l-a curtat recent pentru transferul la FCSB: „10 milioane de euro"

Mihai Dragomir
25.09.2025 | 14:02
Dumitru Dragomir a numit cel mai bun fundas central din Romania Gigi Becali la curtat recent pentru transferul la FCSB 10 milioane de euro
Cel mai bun fundaș central din România în viziunea lui Dumitru Dragomir. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Dumitru Dragomir a vorbit despre situația de la FCSB. Fostul șef LPF și-a concentrat atenția către compartimentul defensiv al campioanei României, care a suferit teribil în startul acestui sezon.

Cel mai bun fundaș central din România în opinia lui Dumitru Dragomir

Gigi Becali a căutat pe finalul ferestrei de mecato să aducă un nou fundaș central la echipa sa. Patronul bucureștenilor a fost la doar un pas să îl aducă pe Mario Tudose, tânărul jucător de la FC Argeș.

Dumitru Dragomir i-a lăudat în direct pe Mihai Popescu, cel intrat în colimatorul latifundiarului din Pipera, dar și pe Mario Tudose, despre care a spus că este cel mai bun fundaș central din România și că valorează lejer 10 milioane de euro.

„Este jucător de echipa națională!”

„Ce se pricepe măi frate… E cel mai bun fundaș central. A luat campionatul cu Mihai Popescu. Băi! E cel mai bun fundaș central de la FCSB. Din România cred că e cel mai bun fundaș central e cel de la Pitești, Mario Tudose.

E jucător de 1o milioane de euro! Mihai Popescu este în primii 3 fundași ai țării. Este jucător de echipa națională, sigur”, a spus Dumitru Dragomir la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică”.

Mario Tudose poate ajunge la FCSB. Primarul Piteștiului a făcut anunțul

După ce negocierile inițiale nu s-au concretizat, transferul lui Mario Tudose s-ar putea realiza totuși la iarnă. Cristian Gentea, primarul Piteștiului, a dezvăluit că s-a înțeles cu Gigi Becali în privința mutării tânărului fotbalist: „Dânsul m-a sunat și discuția a fost super civilizată. Rămâne deschisă pista Tudose pentru la iarnă? Da, da. Sigur”, a precizat edilul piteștenilor la FANATIK SUPERLIGA.

