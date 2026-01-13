Dumitru Dragomir a pus lupa pe transferurile iernii în SuperLiga. Concluzie amară pentru fotbalistul adus cu surle și trâmbițe: „Jucător de Divizia B”

Dumitru Dragomir a urmărit transferurile echipelor din SuperLiga în această iarnă și a tras primele concluzii. Ce a spus despre mutarea anunțată ca una de top de formația cu pretenții la titlu.
Mercato de iarnă este în plină desfășurare, iar echipele din SuperLiga au timp până pe 9 februarie să facă mutările necesare astfel încât să aibă loturile așa cum își doresc pentru cea de-a doua parte a sezonului.
Dumitru Dragomir a fost prezent în cadrul primei ediții din acest an a emisiunii „Profețiile lui Mitică” și a analizat cele mai importante transferuri de până acum din fotbalul românesc. Venirea lui Daniel Paraschiv la Rapid, pe care FANATIK a anunțat-o în exclusivitate, nu l-a impresionat pe fostul șef LPF.
„E o încercare… Dacă prinde, prinde, dacă nu, nu… E cam de divizia B. Nu e de titlu. Trebuie jucători de valoare. Rapidul s-a întrecut pe ea. Față de valoarea lotului, Rapid e cu 2-3 locuri mai sus!”, a spus inițial Dumitru Dragomir.
Dumitru Dragomir a avut în schimb cuvinte de laudă despre Louis Munteanu, al cărui transfer în MLS, la DC United, a fost anunțat de asemenea în exclusivitate de FANATIK. „Corleone” l-a felicitat pe tânărul atacant.
„Bine a făcut, ia peste un milion salariu. Îl doare la bască. De-aia nu mai poate el că nu îl mai cheamă la națională… avem și națională puternică…”, a mai spus Dragomir.
La fel ca Rapid, nici FCSB nu a primit aprecierile lui Dumitru Dragomir după ce l-a adus pe Andre Duarte. Mitică nu îl consideră pe fundașul central portughez un jucător de top.
„Să îl mai văd… Nu pot să îmi dau cu părerea. Nu mi se pare de top. Nu a fost niciodată de top. Nu mă dă pe spate!”, a spus cât se poate de clar fostul conducător din fotbalul românesc.
Cât despre zvonurile legate de o posibilă plecare a lui Florin Tănase de la FCSB, Dumitru Dragomir a spus categoric că experimentatul fotbalist nu va părăsi campioana României, așa cum Mihai Stoica precizase anterior la FANATIK SUPERLIGA.
„Tănase nu pleacă. Nu pleacă nimeni. Gigi îi plătește bine… vai de mine. Nu plătește peste 500.000, dar ce, îl vaiți pe ăsta?”, a concluzionat Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.