Dumitru Dragomir a pus lupa pe transferurile iernii în SuperLiga. Concluzie amară pentru fotbalistul adus cu surle și trâmbițe: „Jucător de Divizia B”

Dumitru Dragomir a urmărit transferurile echipelor din SuperLiga în această iarnă și a tras primele concluzii. Ce a spus despre mutarea anunțată ca una de top de formația cu pretenții la titlu.

Dumitru Dragomir a pus la zid transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid

Mercato de iarnă este în plină desfășurare, iar echipele din SuperLiga au timp până pe 9 februarie să facă mutările necesare astfel încât să aibă loturile așa cum își doresc pentru cea de-a doua parte a sezonului.

Dumitru Dragomir a fost prezent în cadrul și a analizat cele mai importante transferuri de până acum din fotbalul românesc. Venirea lui , nu l-a impresionat pe fostul șef LPF.

„E o încercare… Dacă prinde, prinde, dacă nu, nu… E cam de divizia B. Nu e de titlu. Trebuie jucători de valoare. Rapidul s-a întrecut pe ea. Față de valoarea lotului, Rapid e cu 2-3 locuri mai sus!”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Louis Munteanu, felicitat de Dumitru Dragomir că a ales să plece în MLS

Dumitru Dragomir a avut în schimb cuvinte de laudă despre Louis Munteanu, „Corleone” l-a felicitat pe tânărul atacant.

„Bine a făcut, ia peste un milion salariu. Îl doare la bască. De-aia nu mai poate el că nu îl mai cheamă la națională… avem și națională puternică…”, a mai spus Dragomir.

Cum vede Dumitru Dragomir transferul lui Andre Duarte la FCSB

La fel ca Rapid, nici FCSB nu a primit aprecierile lui Dumitru Dragomir după ce l-a adus pe Andre Duarte. Mitică nu îl consideră pe fundașul central portughez un jucător de top.

„Să îl mai văd… Nu pot să îmi dau cu părerea. Nu mi se pare de top. Nu a fost niciodată de top. Nu mă dă pe spate!”, a spus cât se poate de clar fostul conducător din fotbalul românesc.

Dumitru Dragomir știe ce va face Florin Tănase la FCSB

Cât despre zvonurile legate de o posibilă plecare a lui Florin Tănase de la FCSB, Dumitru Dragomir a spus categoric că experimentatul fotbalist nu va părăsi campioana României,

„Tănase nu pleacă. Nu pleacă nimeni. Gigi îi plătește bine… vai de mine. Nu plătește peste 500.000, dar ce, îl vaiți pe ăsta?”, a concluzionat Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.