Dumitru Dragomir a răbufnit când a auzit de noul proces penal pornit de Adrian Mititelu: ”Știi cât a cerut prejudiciu? Trebuie să fii bolnav! Ce țară e asta?”

Avocații patronului FC U Craiova în care a fost dezafiliată Craiova, iar termenul de pronunțare în acest caz a fost stabilit pentru 19 septembrie. Ulterior, instanța a decis să se pronunțe pe 2 octombrie.

Dumitru Dragomir, cuvinte dure pentru Adrian Mititelu după ce acesta vrea să reînceapă procesul dezafilierii

În cea mai recentă ediție a , Dumitru Dragomir a făcut iureș după ce Adrian Mititelu a ajuns din nou la tribunal în speranța că va putea redeschide dosarul dezafilierii Craiovei.

”Prostii. Ce șansă să aibă? Federațiile naționale, deocamdată, și ligile profesioniste sunt societăți de drept privat. Societatea de drept privat are o Adunare Generală care votează. Ce votează Adunarea Generală e obligatoriu să pui în practică.

Ce vrea clubul X, clubul Y și votează, aia se îndeplinește că dacă nu se duce la pușcărie Mircea Sandu. El nu pricepe lucrul ăsta. El zice: ‘n-a fost federația legal constituită’. Păi dacă nu a fost legal constituită, înseamnă că nici tu n-ai fost legal constituit.

În primul rând s-au prescris și dacă nu s-a prescris, sigur se va prescrie, deoarece procesul ăsta dacă începe iar, durează 5-6 ani. El e cu gândul că doar, doar o câștiga ceva bani de la federație.

Pentru ce să-mi ia mie bani? Păi înseamnă că ia de la toți președinții care au votat. El așa gândește că ne ia averile. Ce să-mi ia mie? Caii de la bicicletă, eu nu mai am nimic. Îmi ia din pensie. Dacă avea puțină minte…”, a declarat Dragomir.

De ce nu se poate redeschide procesul

”Acum e în bombardamente cu federația, dar nu are nici 1% dreptate. A avut un jurist care i-a băgat numai prostii în cap. Federațiile toate sunt în neregulă, pentru că juriștii de atunci n-au știut. A venit Legea Sportului și ăștia n-au știut să o citească.

Dacă federația nu este legal constituită, nu este nici clubul. Păi tu la cine ai fost afiliat, la cineva care n-a existat? El nu înțelege. El să fie sănătos, eu n-am nimic cu el. Nu am nicio dușmănie cu nimeni. Eu nu sunt un om dușmănos, mă doare la bască, să reușească toată lumea, să fie toți sănătoși.

Nu poate să-i aprobe Judecătoria, pentru că a fost definitivă și irevocabilă hotărârea. Astea înseamnă că toate procesele cu decizie definitivă și irevocabilă o iau de capăt, ce țară e asta?”, a continuat el, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Suma colosală cerută de Mititelu la proces

Dumitru Dragomir a precizat că la prima judecată, Adrian Mititelu a cerut un prejudiciu imens. El a povestit cum s-a ajuns la o cifră astronomică și cine au fost oamenii care l-au ajutat atunci pe omul de afaceri.

”Știi cât a cerut prejudiciu prima dată? 296 de milioane de euro. Trebuie să fii bolnav. Juristul care l-a învățat… (n.r. – face semnul de nebun). Cum să ceri asta când niciun jucător nu s-a vândut nici cu 100 de dolari. E tot dosarul ăla și acum.

Când s-a judecat atunci l-au întrebat: ‘ați vândut vreun jucător?’ Și el a răspuns că nu. Și atunci i-au zis ‘Și atunci pe ce ceri bani? Ai avut vreun jucător de valoare?’ El punea un junior, 10 milioane de dolari, alt junior, 10 milioane de dolari. El punea așa ca să se adune să facă 300 de milioane.

Cine l-a învățat i-a zis așa: ‘Cere 300 ca să-ți dea 3 milioane. Și tot iei ceva’. Ei au crezut că pun mâna pe cașcaval. A fost ajutat de un om politic de la Craiova și de un procuror de la Alba Iulia care bănuiesc că Mititelu le promisese ceva. Mititelu are minte, nu e vreun prost”, a spus Dragomir.

Ce afacere i-a propus Mititelu

Tot la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, fostul președinte al LPF a povestit și un episod în care Adrian Mititelu i-a cerut ajutorul cu niște terenuri în care era nevoie să se dea niște șpăgi foarte mari.

”Nu am pică pe el, mi-e simpatic, am fost și prieten cu el. Vine la mine odată cu un dosar și îmi spune: ‘Tăticu’, dă-mi și mie niște bani împrumut că dau lovitura mare. Uită-te peste astea, vezi dacă găsim pe cineva, am acte perfecte pentru 60 de milioane de euro. Niște pământuri, dar trebuie să dăm șpagă la ăștia vreo 15 milioane’.

Vorbea tare la mine în birou și mie îmi era să nu fie microfoane. Eu ca să-i închid gura i-am zis: ‘bine, lasă-le aici’. Îmi lasă dosarul îmi spune ‘din suma asta poți să promiți la cine vrei 15 milioane’. I-am spus: ‘Adriane, 20 de ani de pușcărie îți dau ăștia pentru chestia asta’.

A reușit după aia și a luat niște pământuri, nu știu cum, nu mă bag, nu e băiat prost la afaceri, numai că este un tip cu o nuanță de răutate care nu admite că ai avea și tu puțină dreptate. Nu, numai el are dreptate în toate. Am fost prieteni buni, am fost la mare, l-am ajutat, dar el nu recunoaște”, a încheiat Dumitru Dragomir.

