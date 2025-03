Dumitru Dragomir a răbufnit după ce lui Dănuț Lupu i s-a deschis un nou proces: „A deranjat vreun procuror!”

Dănuț Lupu a primit o veste proastă vineri, 6 martie, din partea Tribunalului București. Fostul mare fotbalist de la Dinamo și Rapid București a fost acuzat, din nou, că a condus fără permis în 2022, iar în dosar sunt implicați soția și un prieten al legendei din Ștefan cel Mare.

Dumitru Dragomir nu s-a abținut după ce lui Dănuț Lupu i s-a deschis un nou proces: „A deranjat vreun procuror!”

La un an de la a fost anunțat de Tribunalul București că un nou dosar s-a deschis pe numele lui. Fostul internațional român ar fi fost prins conducând fără permis în 2022.

Dumitru Dragomir a reacționat la Profețiile lui DON Mitică la aflarea veștii. Emisiunea poate fi urmărită live doar pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 13:30, în fiecare zi de luni a săptămânii.

„Îl urmăresc, a deranjat vreun procuror și acum se ține de el. Nu e groasă, nu a făcut niciun accident. A făcut pușcărie, îi ajunge. Mai sunt și judecători care sunt oameni. M-am dus cu fiul meu la un meci al nepotului și a depășit viteza cu un kilometru.

I-a luat carnetul pentru trei luni. S-au putea să îi aparatul defect, cum să îi iei carnetul pentru un kilometru. E răutate! Eu am mare încredere în judecători. Până mor spun să avem grijă de doctori și judecători.

O mare parte din judecători sunt drepți. Salvarea noastră sunt judecătorii. Dacă nu găseam judecători drepți și cinstiți eram în pământ de mult. Cum să te duci la pușcărie nevinovat? Îl cunosc pe Lupu, e un băiat absolut excepțional cu o inimă mare”, a declarat Mitică Dragomir.

Dănuț Lupu, amintiri horror din arest: „Am vrut să mă omor”

din Grecia. Fostul fotbalist a mărturisit și că a fost la un pas să își piardă viața la acea vreme: „Păi și ce voiai să fac în închisoare?

Nu pot să mă schimb, am încercat! Gândește-te că am pierdut 3 milioane de dolari cât timp am fost în Grecia. În momentul în care m-au arestat, am stat 2 luni și jumătate la închisoare. În Grecia există o lege, dacă timp de o lună, cât ești în arest, nu ești condamnat, atunci ești liber!

Eu am stat 2 luni în arestul poliției acolo, iar după 2 luni m-am mutat la penitenciar. A doua zi după ce m-am mutat la penitenciar am luat un pumn de pastile și am vrut să mă omor. Am stat vreo 10 zile în comă.

M-a ajutat Dumnezeu și a venit soția mea la mine și-a zis că ‘În caz de semnez o hârtie în alb, îmi dau drumul”.