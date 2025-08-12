News

Dumitru Dragomir a răspuns la întrebarea pe care o aștepta de doi ani de la Horia Ivanovici. De unde vine nostalgia pentru Ceaușescu

În direct la "Profeţiile lui DON Mitică", Dumitru Dragomir a vorbit despre cauza nostalgiei pe care unii tineri din România o au pentru perioada Nicolae Ceauşescu.
Daniel Spătaru
12.08.2025 | 20:13
Dumitru Dragomir explică nostalgia tinerilor pentru Ceauşescu Foto: colaj Fanatik

Nostalgia românilor pentru comunism, relevată de sondajul conform căruia două treimi din populaţie crede că Nicolae Ceauşescu a fost un lider bun, a fost subiect de discuţie la „Profeţiile lui DON Mitică”, emisiune marca FANATIK.

„Este o întrebare pe care o aşteptam de mult”

Moderatorul Horia Ivanovici a pus o întrebare pe care invitatul permanent Dumitru Dragomir o aştepta de multă vreme, aproape de la începutul seriei de emisiuni, în urmă cu mai bine de doi ani. „De ce această nostalgie, mai ales la tineri, tot mai mare, după Ceaușescu și după regim? De ce?  Acum e un întreg curent”, a deschis Ivanovici subiectul.

„Uite, Horia, este o întrebare pe care mi-o pun și eu. Foarte deșteaptă. Odată vroiam să te rog să-mi pui întrebarea asta. Este o întrebare pe care o așteptam de mult. M-am gândit la chestia asta”, şi-a început Dragomir istoria, după care a făcut o comparaţie între vremurile de dinainte de 1989 şi cele actuale.

În continuare fostul politician şi om de fotbal a povestit: „Eu avere am făcut acum. Averea pe care am făcut-o pe timpul comuniștilor mi-au luat-o tot comuniștii, de două ori. Dar stau și mă gândesc așa. Eu, copilul Mitică, de la țară, de la Bălcești, care am plecat desculț de acasă și m-am dus la o școală profesională care mi-a dat haine, mâncare şi educaţie, în inima Ardealului, la Făgăraş. Trei ani. Când am venit de la Făgăraş în Craiova parcă aveam două facultăţi faţă de toţi ceilalţi care erau generaţia mea. Astăzi, dacă Mitică Dragomir de la Bălcești termină șapte clase, ce-i dă statul? Există vreo școală în care să-ți dea mâncare? Nu, îți dă pușcărie. Te învață să furi. Că dacă nu-ți place neapărat munca, ce faci? Furi!  De asta am împânzit Europa şi omenirea”.

„Am făcut avere din construcțiile pe care le-am învățat în școala aia tehnică de construcții hidrotehnice”

„Și atunci am zis în felul următor, am stat și m-am gândit. Dom’le, pentru o casă muncești acum toată viața, te îndatorezi la stat. Ăla (n.r. – regimul Ceauşescu) mi-a dat la 22 de ani apartament pe Calea Severinului, la Craiova, din cota Combinatului. Bineînţeles, cu un pic de pile de la Universitatea Craiova. Dar eram jucător la tineret, nu eram la prima echipă. Şi mi-a dat locuință. La facultate, eu prima dată am dat la drept, la Bucureşti, dar n-am reușit. Și am venit înapoi la Craiova. Nevastă-mea era distrusă, că socrul meu era deputat în Marea Adunare Națională. El mă luase pe mine la rost înainte, că tu ce studii ai și de-astea… Eu terminasem școala profesională, am făcut și liceul.

După aia m-a dus la Craiova la școala tehnică postliceală, construcții hidrotehnice. M-am dus, am reușit imediat şi am terminat-o cu notă maximă. Din ce cauză? Că nevastă mea venea cu copilul, cel care a murit, Dumnezeu să-l odihnească, și stătea sub geamul școlii ca să nu plec, să nu fug de la școală. Mi-era o rușine de nu s-a pomenit. După aceea am terminat și facultatea, am făcut și doi ani de doctorat. Și acum, Horia, avere din ce am făcut? Din construcțiile pe care le-am învățat în școala aia tehnică de construcții hidrotehnice”, a povestit Dumitru Dragomir, încercând astfel să ofere un tablou în oglindă al celor două perioade atât de diferite pe care le-a traversat România ultimilor 70 de ani.

„Ceauşescu a greşit cum greşeşte Bolojan acum, strângând şurubul”

Dumitru Dragomir a explicat în continuare această nostalgie a românilor pentru perioada prin faptul că populaţia primea pe vremea aceea mai mult ajutor din partea statului. „Statul îţi dădea aşa: să înveţi carte, repartiţie, adică obligatoriu îţi dădea serviciu. Îţi dădea şi casă, iar alegerea vârfurilor politice se făcea dintre cei mai deştepţi. Uită-te tu acum. Dacă n-ai o pilă, nu poți să progresezi. Aaa, că și el a greșit, cum greșește Bolojan acum, strângând șurubul! Poporul n-a suportat chestia asta. Atunci îţi dădeau aproape tot, acum te obligă să pleci în străinătate. Te împinge către nenorociri. Capitalismul te învaţă să te descurci. Comunismul – care n-a fost bun, cum nu e bun nici capitalismul – te învaţă să respecţi regulile şi să fim toţi egali. Nu tu să mănânci o friptură, iar eu să mănânc un cartof”, a povestit Oracolul de la Bălceşti.

Cât despre actuala generaţie de tineri, indiferent de regim sau culoarea politică a guvernanţilor, sfatul lui Dumitru Dragomir este foarte clar: „Copiilor şi nepoţilor le spui aşa: învăţaţi carte. Cu carte nu mori de foame. Nici în comunism, nici în capitalism. Nu te pricopseşti, dar nu mori de foame niciodată”.

