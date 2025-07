Dumitru Dragomir a stabilit prețul corect al lui Louis Munteanu. Ce jucător din SuperLiga poate fi vândut cu peste 15 milioane de euro

Dumitru Dragomir și-a exprimat la FANATIK părerea cu privire la prețul corect pe care îl poate obține CFR Cluj de pe urma transferului golgheterului ediției trecute a campionatului, Louis Munteanu (23 de goluri).

Prețul corect al lui Louis Munteanu în opinia lui Dumitru Dragomir

, așa cum a anunțat Nelu Varga. Fostul președinte al LPF l-a evaluat pe Munteanu între 10 și 12 milioane de euro. Dragomir a apreciat, de asemenea, .

„Se înțeapă Gigi cu Neluțu. Nu cred nici eu în oferta de 18 milioane de euro pentru Louis Munteanu. 10 milioane de euro cu banul jos valorează, da. Chiar 10, 11 sau 12! În jurul lui 10 așa.

Jucător de peste 15 milioane de euro nu avem în România. Nu, n-avem niciunul! Nici măcar Bîrligea. Poate puștiul acesta de la Steaua, Stoian, care a dat gol acum să crească. Are 17 ani.

Nu știu ce capacitate de efort are. La cum se mișcă are sânge în instalație, nene! Are tupeu ce nu s-a pomenit. E înfipt, da, da. La 18 ani nici nu ai creșterea terminată. El mai crește 2, 3, 4 centimetri.

Motivul pentru care Louis Munteanu nu poate costa 18 milioane de euro

O, categoric, copilul e de perspectivă. Cu toate că, Horia, eu sunt foarte dezamăgit de faptul că de 15 ani noi nu am dat niciun jucător de valoare. Sunt foarte dezamăgit. Nu avem un titular în campionatul Angliei. L-am avut pe Drăgușin, dar s-a accidentat. Nu avem un titular în campionatul Italiei.

Dacă nu făcea Hagi academia, noi eram la nivelul Maltei. Dacă nu era Hagi, noi cu fotbalul eram la nivelul Maltei. În ultimii 10 ani nu am dat nicio valoare. Absolut nicio valoare! Așa că să fim cinstiți. Fotbaliști ca să joci în campionatul României am dat. Dar nu să te duci și să defilezi cu ei.

De asta spun că nu poate să facă Louis Munteanu 18 milioane. Ăia se uită să vadă ce român de la Mutu încoace. Ce valoare a ieșit? Zero!”, a declarat .