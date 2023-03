Dumitru Dragomir a vorbit despre averea lui Mihai Rotaru: „Are peste 3.000 de hectare de pământ!”. Video exclusiv

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a dezvăluit în emisiunea PROFEȚIILE LUI MITICĂ faptul că Mihai Rotaru are nu mai puțin de 3.000 de hectare de pământ și l-a descris pe acesta așa cum l-a cunoscut.

Dumitru Dragomir a vorbit despre averea lui Mihai Rotaru

Dumitru Dragomir a vorbit la emisiunea PROFEȚIILE LUI MITICĂ despre și despre cum l-a cunoscut la o petrecere pe patronul Universității Craiova, pe care l-a descris drept un „tip rezervat”:

ADVERTISEMENT

„Pe Rotaru l-am cunoscut, am și stat de vorbă cu el. Am fost la ziua unui prieten de-al lui și de-al meu. Și mi s-a părut un tip rezervat, un tip care nu intră în multe discuții de glume.

Dacă nu mint ce spun acum, ce mi-a spus și mie un prieten comun de-al nostru. Are peste 3.000 de hectare de pământ, numai ale lui, nu că le lucrează”.

ADVERTISEMENT

„Nu e cel mai bogat, știu unul care are 10.000 de hectare. Așa și Nețoiu și Borcea aveau 1.400 de hectare ale lor și mai prelucrau încă 3.500 de hectare”, a mai spus Dumitru Dragomir, la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

VEZI VIDEO MAI JOS

Mihai Rotaru a anunțat pierderi uriașe la U Craiova

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru a anunțat pierderi uriașe de bani la Universitatea Craiova: „Eu nu sunt pe pierdere, clubul e în pierdere! Sunt mai mult de 14 milioane, pentru că doar anul acesta au mai venit 3 milioane din decembrie până acum, ca să acoperim pierderea.

ADVERTISEMENT

Plus dacă luați diferențele, pentru că marea majoritate sunt datorii istorice ale clubului către mine. Și atunci cursul euro de 4 lei, 4,2! Așa că datoria consolidată în euro este mai mare. Duce exact la 20 de milioane, cum am spus eu”.

„În ultimii doi ani am fost pe pierdere, înainte am făcut profituri. Practic s-a acoperit parțial pierderea. Noi însă nu am fi fost pe pierdere dacă nu am fi luat hotărârea să nu vindem niciun jucător anul trecut.

ADVERTISEMENT

În condițiile în care știți foarte bine că au existat oferte: Andrei Ivan 3,1 milioane, Ștefan Bairam 4,5 milioane, Markovic 3,8 milioane. Am avut oferte în vara anului trecut și o să vă spun exact cum a fost gândirea. Ofertele cumulate depășeau 11-12 milioane de euro, deci am fi acoperit pierderea de 5 milioane și am fi făcut și profit de vreo 7 milioane”, a mai spus Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Nu uita! Poți urmări emisiunea PROFEȚIILE LUI MITICĂ pe toate căile de comunicare „fanatice” de pe mediile sociale, de la site-ul FANATIK la canalul de , de la pagina de Facebook FANATIK la contul FANATIK de pe Tik-Tok, de la pagina de la contul de .